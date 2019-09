Tour du Lac Léman en fauteuil : Manon Doyelle relève le défi

Faire le tour du Lac Léman en cinq jours et en fauteuil roulant, tel est le défi que s’est lancé Manon Doyelle, jeune athlète lyonnaise. Passionnée par l’olympisme et le sport, elle a commencé la course de fond en fauteuil en 2013, en vue de réaliser le tour du Lac Léman, et a pour ambition de poursuivre cette discipline en compétition. C’est à l’issue d’un jeu concours organisé par le team d’athlètes EDF, proposant aux participants de réaliser « leurs rêves de sportifs », que le projet de Manon s’est concrétisé. Elle a en effet été choisie par le jury pour être accompagnée par plusieurs coachs et un parrain sportif renommé Tony Estanguet – dans la réalisation de son rêve. Ainsi, elle réalisera, du 11 au 15 juillet prochains, en solitaire et en fauteuil roulant, le tour du Lac Léman, soit 190 km, en cinq étapes et moins de vingt-cinq heures cumulées. Elle sera également portée par son association « Eau Tour de Manon », dédiée à l’organisation de défis et d’événements liés au handisport et à la promotion des valeurs liées à la pratique sportive par les personnes en situation de handicap. Parmi ses actions : la conception de projets sportifs autour du handicap, l’accompagnement de personnes porteuses d’un handicap dans leur pratique sportive, la sensibilisation du jeune public à la pratique handisport, et la lutte contre la stigmatisation des personnes handicapées. Plus d’infos : www.eautourdemanon.com.