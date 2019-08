Tour d’Europe à la voile pour l’accesSEAbilité

L’association Ilehandi a engagé un projet ambitieux et fédérateur : faire le tour de l’Europe du sud, à la voile, avec des personnes handicapées et valides, enfants et adultes, ambassadeurs d’actions remarquables en faveur de l’accesSEAbilité. C’est le projet Windincap. Parti de St-Denis d’Oléron en avril dernier, « Baies du Monde », catamaran spécialement aménagé pour accueil des personnes en situation de handicap, poursuit son périple européen avec pour escales : La Rochelle, Pornic, La Corogne, Nazaré et bientôt la région de l’Algarve au Sud du Portugal avec Faro/Vilamoura.

L’enjeu de l’accessibilité

Windincap est un projet de rencontres et d’échanges entre personnes handicapées et valides mis en oeuvre par l’association Ilehandi. Créée en 2004 sur l’Ile d’Oléron, Ilehandi oeuvre en faveur de l’implication citoyenne des personnes en situation de handicap à travers l’accès aux activités de loisirs en milieu marin sur l’Ile d’Oléron et la côte atlantique française.

A chaque étape de Windincap, des équipiers de tous âges et tous horizons à la découverte de la pratique de la voile se relaient. Pour la journée ou en convoyage, plus de 800 personnes handicapées et valides pourront êtres accueillies à son bord.

A terre, les équipages mixtes et les partenaires européens valorisent des actions remarquables et innovantes en faveur de l’accesSEAbilité : animations et conférences dans chaque région abordée, journal de bord partagé sur notre site internet, communication dans les médias généralistes et spécialisés, enfin rédaction d’un recueil de voyage regroupant l’ensemble des initiatives exposées.

Le projet en quelques chiffres

– 20 escales en Europe du Sud

– 800 équipiers

– 4 mois et demi de navigation

– un réseau européen de 30 associations et institutions