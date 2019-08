Tour de France solidaire à cheval d’une jeune amputée

Amputée d’une jambe, Aurélie une jeune femme de 34 ans est sur le point de boucler un tour de France des centres de rééducation. Cela fait cinq mois sur quelle parcours les routes à cheval. Le résultat se solde par des rencontres et des émotions qui lui donnent foi en l’humanité…

Arrivée prévue aux Saintes-Maries-de-la-Mer le 31 août !

Le 30 mars 2019, Aurélie Brihmat se lançait, depuis Aix-en-Provence, dans un périple de cinq mois à cheval à travers la France pour rencontrer des jeunes dans les centres de rééducation!

Des vies partagées

Cette jeune femme de 34 ans, amputée d’une jambe depuis l’âge de 17 ans, a décidé, de se rendre dans une vingtaine de centres de rééducation et une dizaine d’écoles, accompagnée de son père, de deux chevaux et de son chien. Une expérience qui a fait jouer la solidarité à plein. « Je ne pensais pas être touchée à ce point », confie la jeune femme. Tout au long du parcours, des ostéopathes l’ont soignée gracieusement, tandis que des physiothérapeutes faisaient parfois deux heures de route pour manipuler les chevaux, « juste parce qu’ils avaient juste entendu parler du projet », se réjouit Aurélie. L’équipage ainsi que les deux bénévoles de l’intendance ont été hébergés et nourris chaque soir. « On nous a ouvert des portes, proposé d’entrer dans l’intimité de chacun, de partager un bout de vie. »

Questions intimes

C’est avec énergie et empathie que la jeune cavalière est allée à la rencontre de nombreux patients, partageant son expérience, leur expliquant comment elle était parvenue à défier son handicap, grâce notamment au sport, et tentant de leur prouver qu’il est possible de se reconstruire quel que soit l’obstacle. « Dans les centres de rééducation, où parfois l’envie de vivre ne tient qu’à un fil, j’avais peu de temps pour entrer en contact et convaincre ces personnes que si elles sont en- core en vie c’est qu’il y a une raison. Chiens et chevaux ont permis de créer le lien, avec eux on va à l’essentiel. Dès que j’avais mis pied à terre, nous étions presque intimes et ces patients ont accepté de se confier plus facilement. Les animaux sont d’excellents médiateurs. ».

« Je suis partie en mode super héros, en me disant que j’allais donner aux autres mais, en réalité, toute l’équipe a reçu bien davantage, y compris les bénévoles qui se disent transformés par cette aventure, se félicite Aurélie. Et, ça, je ne l’avais pas prévu ! ». Elle se dit « heureuse de constater qu’il existe encore autant de solidarité » et assure que cette aventure l’a « réconciliée avec l’Humanité ». Ce projet inédit a rencontré un vif écho dans les medias qui ont suivi avec ferveur cette cohorte singulière.

L’ASSOCIATION HANDIDREAM créée par Aurélie Brihmat, a pour but d’aider les personnes ayant un handicap suite à un accident.