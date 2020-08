Tour de France 2020 le catalogue des étapes en braille et gratuit

Un Tour de France 2020 très attendu par tous les amateurs de sport

Dans quelques jours, le Grand Départ du Tour de France 2020 se déroulera à Nice. Une 107 ème édition attendue par tous et notamment par les personnes aveugles et malvoyantes.

Comme chaque année, HandiCaPZéro accompagne Amaury Sport Organisation dans l’adaptation et l’édition du livre de route en braille, audio et caractères agrandis.

Objectif : permettre au public aveugle et malvoyant de s’approprier le Tour de France d’étape en étape.

Un contenu essentiel où l’on découvre notamment l’édito de Christian Prudhomme, les équipes, les étapes en détail, le Grand Départ à Nice…

Dès le samedi 29 août, rendez-vous avec l’actu accessible : les contenus du site officiel letour.fr basculent vers handicapzero.org, rubrique en direct du Tour : étapes, classements, vie du Tour…

Le modèle RSE de l’organisateur du Tour de France 2020 (A.S.O) est en faveur de l’inclusion du public déficient visuel et constitue l’une des références de HandiCaPZéro pour l’accès à l’information sportive pour tous.

Mardi 8 septembre, Châtelaillon Plage. Un tandem participera à l’Étape du Cœur avec l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Soutenu par HandiCaPZéro, Stéphane Boussard, sportif aveugle s’alignera, avec son pilote voyant, parmi les personnalités qui prendront le départ.

En pratique

Le livre de route 2020 se commande (braille, CD ou téléchargement audio, caractères agrandis) sur handicapzero.org ou au 0800.39.39.51 (service et appel gratuits). Les éditions sont gratuites et leur expédition également.

Cliquez pour accéder à la page de commande du guide : handicapzero.org

à propos de HandiCaPZéro

HandiCaPZéro (créée en 1987) facilite l’autonomie quotidienne des personnes aveugles et malvoyantes. En partenariat avec des entreprises et des collectivités, l’association propose gratuitement des dispositifs accessibles : éditions adaptées (braille, caractères agrandis, audio), web… dans les domaines de l’information, la santé, l’assurance, la conso, la beauté, le sport, les loisirs… handicapzero.org

