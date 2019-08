Toulouse: une matinée débat sur le handicap et l’emploi

Dans le cadre de l’action nationale ParlemEntreprise, la Jeune Chambre Economique de Toulouse, en collaboration avec Toulouse Intérim, organise un débat sur le thème du handicap et de l’emploi. Une action citoyenne de la Jeune Chambre Economique de Toulouse. Pour la 5e année consécutive, la Jeune Chambre Economique Française renouvelle l’action ParlemEntreprise sur un principe d’échange d’expériences entre députés et monde de l’entreprise.

Première étape : la visite d’entreprise

Martine Martinel, Députée de la 4e circonscription de Haute-Garonne et membre du groupe d’étude sur l’intégration des personnes fragilisées et handicapées à l’Assemblée Nationale, participe en 2010 à l’édition toulousaine ParlemEntreprise. Elle visitera l’agence Toulouse Intérim Handicap, spécifiquement dédiée aux personnes en situation de handicap ; Une idée audacieuse et innovante concrétisée en 2009 par Lucien Kalisz et Bernard Petit.

Un débat concret et stimulant

Bernard Perit, Directeur Général de Toulouse Intérim, et Martine Marinel ouvriront le débat avec des intervenants aux profils variés : l’AGEFIPH, la Mairie de Toulouse, la MDPH, les entreprises GESTFORM, SPIE Sud Ouest, SOGETI HT, des Centres de Formation, le Club Réussir Ensemble de la CCI de Toulouse.

Participez activement au débat !

Afin de sortir du constat et d’aller vers des solutions concrètes, la Jeune Chambre Economique de Toulouse invite les personnes intéressées à réserver leur place (limitées) ou à envoyer leurs questions et idées pour alimenter le débat à l’adresse questions_et_reservations_handicap@jcetoulouse. com. Un document de synthèse, reprenant les propositions issues du débat, sera remis à l’Assemblée Nationale.

Rendez-vous : vendredi 17 septembre à 10h00, 19 Place Croix de Pierre à Toulouse, dans les locaux de l’association CRIC.

La Jeune Chambre Économique Française, une formidable expérience humaine au service de la Cité

La Jeune Chambre Économique Française (JCEF), association reconnue d’utilité publique fondée en 1952 par Yvon Chotard, est indépendante de tout courant politique, religieux ou syndical. Sa principale vocation est de contribuer au bien-être de la cité et de ses individus par la mise en place de projets d’ordre social, économique, culturel et communautaire. La JCEF est composée de près de 3000 bénévoles issus de tous horizons socioprofessionnels, âgés de 18 à 40 ans et répartis dans 160 Jeunes Chambres Économiques (JCE) locales et 23 Fédérations régionales. Chaque membre s’engage à respecter une chartede valeurs humaines prônant la liberté de l’individu et de l’entreprise, la solidarité internationale, le respect de la personne humaine, le respect des lois, la valeur de l’engagement et la noblesse de l’action au service de la communauté. Le Président 2010 de la JCEF est Nicolas LEFEVERE. Sans être partisane, mais en étant une véritable force de proposition politique, la JCEF est à même de proposer aux pouvoirs publics des projets novateurs, affirmant ainsi sa capacité d’action et de réflexion pour le bien de la collectivité et l’avenir de l’agglomération.

