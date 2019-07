Toulouse: ouverture du Salon Autonomic Sud

Le Salon Autonomic Sud, handicap et autonomie installera sa septième édition le jeudi 23 et vendredi 24 avril au Parc des expositions, hall 6 . L’occasion de découvrir les nouveautés et de visiter la Maison de l’Autonomie.

La 7e édition du salon Autonomic Sud aura lieu les jeudi 23 et vendredi 24 avril au parc des expositions à Toulouse. C’est le rendez-vous pour les personnes en situation de handicap et ceux concernés par la perte d’autonomie dûe au grand âge. Près de 200 exposants attendent les professionnels et le grand public. La mairie de Toulouse présente ses actions mises en place en faveur des personnes en situation de handicap.

Le salon Autonomic Sud présente les dernières innovations en matière d’aides techniques et/ou de services permettant aux personnes handicapées ou âgées de rester autonomes dans tous les domaines de la vie. Les visiteurs -professionnels et grand public- pourront aller à la rencontre de 200 exposants dans les secteurs de la santé, l’habitat, l’emploi et la formation, les nouvelles technologies de l’information…

Les nouveautés de cette 7e édition

La Maison de l’Autonomie met l’adaptation du logement à tous les types de handicaps à l’honneur. Informations et démonstrations au programme.

Autonomic Grand Age est un carrefour d’échanges, d’informations et de présentation des services existants pour l’accompagnement des personnes âgées et le maintien à domicile des personnes dépendantes.

L’espace Emploi – Formation propose aux personnes en perte d’autonomie ou atteintes d’un handicap à la recherche d’un emploi de rencontrer des professionnels de différents secteurs susceptibles de les recruter.

La mairie de Toulouse participe au salon et accueille, sur son espace, 31 associations qui présenteront leurs activités. De nombreux services municipaux -Animation Socioculturelle, Affaires Sociales, Éducation, Point Info Famille, Point Info Seniors, Sports et Loisirs, etc.- répondront aux questions des visiteurs et montreront le panel des actions mises en place par la municipalité en faveur des personnes en situation de handicap. Sur cet espace, une boucle magnétique sera également à disposition et une démonstration du système de télécommande pour les feux tricolores équipés sera réalisée.

La mairie vous donne également rendez-vous sur l’espace conférences du salon. Elle propose le jeudi 23 à 11 heures, une conférence sur le thème “L’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap” et le vendredi 24 (même heure) “L’économie solidaire dans la filière du handicap : Innovation et intérêt collectif”.

HANDIRECT SERA PRESENT PRESENT SUR LE SALON…

VENEZ NOUS RENCONTRER SUR LE STAND B71

Infos pratiques

Le salon est ouvert les 23 et 24 avril 2009 à Toulouse (Parc des Expositions, Hall 6) de 9h30 à 18h30.

L’entrée est gratuite.

L’accès au salon se fait grâce à un badge. Trois possibilités sont mises en place pour recevoir son badge d’accès :

sur le salon, au comptoir “Visiteur non enregistré” ;

sur Internet : www.autonomic-expo.com, rubrique “Venir Visiter” ;

ou par voie postale : Ades Organisation – 15 rue du Dr Roux – 94600 Choisy le Roi.