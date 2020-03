Toulouse: Open national handisport, à Balma

Le deuxième Open national handisports sur terre battue de Toulouse-Balma a démarré jeudi, au Centre de la Ligue de tennis de Balma. Il se terminera dimanche et verra s’affronter, jusqu’à dimanche, vingt-huit hommes et une femme. Une seule mais l’une des meilleures françaises puisqu’il s’agit de Cathy Portier (club de Rue-Le Crotoy, dans la Somme).

Chez les hommes, le favori est indéniablement Frédéric Cazeaudunec (Toulon), numéro six français. mais de nombreux autres excellents joueurs seront là pour lui rendre la vie difficile: Phillipe Bonnet (Montpellier), Didier Guiard (Cesson), Denis Chaplain (Antony), le directeur technique national handisport Pierre Susade (Levallois-Perret) ou encore Rodolphe Lopez. Dans un tableau traditionnel à élimination directe (deux sets gagnants), le niveau sera très élevéet le tournoi toulousain est d’ores et déjà l’un des cinq ou six plus importants tournois de France. ntégré aux épreuves du circuit France Open, l’événement a été homologué en “catégorie France série”, et à ce titre, les résultats seront comptabilisés pour le prochain championnat de France individuel.

Les initiateurs du projet avouent avoir deux objectifs : d’abord faire découvrir l’handisport et accueillir avant tout des joueurs français qui se connaissent bien. Mais ils ne cachent pas leur espoir et leur ambition de voir “leur” tournoi devenir international dans quelques années !.

Entrée libre. Samedi : 9 heures-19 heures ; dimanche : demi-finales à 10 heures, finales à 13 h 30, remise des prix à 16 heures.