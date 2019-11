Toulouse: le salon Autonomic Sud attend plus de 200 exposants

Avec plus de 230 exposants sur 7 500 m² d’exposition, Autonomic Sud 2009 est le salon de référence où convergent tous les acteurs du handicap et de la dépendance pour une meilleure autonomie des personnes, à domicile et/ou en institution. .



Salon professionnel et grand public, il s’adresse :

– aux industriels, fabricants et revendeurs d’aides techniques et de matériels adaptés,

– aux établissements sociaux et médico-sociaux,

– aux professionnels de la santé et du social aux collectivités,

– aux utilisateurs – personnes handicapées, personnes âgées dépendantes et à leur entourage.

Et parce que nos aînés ont des besoins spécifiques, le salon Autonomic Sud propose un espace Grand Age. L’un des points fondamentaux du Plan Solidarité Grand Age 2007-2012 est de laisser le libre choix aux personnes âgées en perte d’autonomie de rester vivre à domicile. C’est pour répondre à cet impératif qu’Autonomic Grand Age voit le jour pour cette 7ème édition d’Autonomic Sud. Cet espace propose les solutions attendues pour permettre aux personnes âgées dépendantes de rester chez soi (services à la personne, logement, conseils, conférences…)

23 et 24 avril Parc Expo de Toulouse Hall 6

Horaires d’ouverture : 9h30 à 18h30