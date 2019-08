Toulouse – L’AFPA investit la Cité Bâtisseur du 07 au 10 avril 2010

Après Lyon en novembre dernier, « Cité BATISSEUR » fera escale à Toulouse du 07 au 10 avril prochain. L’AFPA y participera de manière complémentaire en proposant des démonstrations techniques, des initiations, des conférences et des informations collectives qui viendront rythmer ces 4 jours riches en découverte et en partage.

Ce rendez-vous fédérateur à destination aussi bien du grand public que des professionnels entend faire la preuve que le bâtiment est porteur d’opportunités en s’adaptant aux évolutions de la profession et en recrutant davantage.

Des conseils personnalisés au grand public



Quelle formation choisir ? Les emplois verts, sont-ils des métiers d’avenir ? Quelles démarches de financement entreprendre ? Comment valoriser et faire reconnaître mes acquis professionnels ? Autant de questions auxquelles les conseillers AFPA mobilisés sur le terrain apporteront des réponses simples et concrètes.

Des « formations dating » pour gagner en compétences



Salariés, artisans et chefs d’entreprise en quête de perfectionnement ou de mobilité se verront informés sur les questions relatives à l’évolution de leurs compétences. Ils pourront également s’inscrire directement aux stages de perfectionnement proposés par les experts AFPA, sous réserve des places disponibles.

Démonstrations et initiations au savoir-faire du Bâtiment

Tout au long de la semaine, place à la pratique. Des démonstrations techniques sur le thème du développement durable (production d’électricité à partir de panneaux photovoltaïques, charpente sur

ossature bois,…) ainsi que des initiations au métier de tailleur de pierre orchestrées par les stagiaires de l’AFPA Bordeaux Caudéran seront génératrices de proximité et d’échanges entre visiteurs, formateurs et stagiaires de l’AFPA.

L’AFPA fait pousser les éco-compétences en conférences



Identifier et promouvoir les métiers et les compétences au coeur de la croissance verte, adapter les programmes de formation aux nouvelles réalités des métiers et aux besoins des professionnels du bâtiment en élargissant leurs compétences, tels sont les défis de l’AFPA pour 2010. L’AFPA expose ses enjeux en conférences :

> Jeudi 8 avril de 11h à 12h



Table ronde grand public sur l’évolution des métiers du bâtiment animée par Chantal ATTANÉ, (Rédactrice en chef de Débat Formation) avec Christine ORDY LALANNE (Chef de projet à Pôle Emploi Midi-Pyrénées), Valérie SOULIÉ (Directrice du département sectoriel Bâtiment) et un chef d’entreprise spécialisé dans les énergies renouvelables (Habitat solaire).

> Jeudi 8 avril de 17h30 à 18h30



A travers 4 actions menées dans le grand Sud-Ouest (ex : maison passive en Midi-Pyrénées, pôle domotique en Limousin, dispositif de formation isolation thermique des bâtiments en Aquitaine et climatisation solaire en Languedoc Roussillon), Christophe DONON (Délégué inter régional Grand Sud Ouest) et Gabriel COIN (Responsable national du secteur Bâtiment) accompagnés d’autres collaborateurs de l’AFPA démontreront concrètement aux professionnels comment l’AFPA éco-innove par la formation.

Retrouvez la Cité Bâtisseur à Paris (du 5 au 8 mai), à Marseille (du 5 au 8 juin), à Lille (du 23 au 26 juin), à Clermont-Ferrand (du 5 au 9 octobre) et à Nancy (du 19 au 23 octobre)

A propos de l’AFPA



Avec près de 200 000 personnes formées, 5000 formateurs et plus de 250 000 personnes conseillées chaque année, l’AFPA (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes) est depuis 60 ans, le 1ER Organisme de formation des actifs en France. Implantée nationalement avec 186 campus de formation, elle propose une large gamme de 300 formations diplômantes adaptées aux besoins de tous les actifs : qu’il s’agisse des demandeurs d’emploi à la recherche d’une reconversion professionnelle, ou de salariés en quête de perfectionnement dans leur métier, ou encore d’actifs dits « spécifiques » (personnes handicapées, détenus, etc..).

L’AFPA est le 1er organisme de formation aux métiers du bâtiment avec :



– 118 campus spécifiques

– 180 formations dédiées (dont 80 formations qualifiantes et 100 stages de perfectionnement)

– 1240 formateurs issus des entreprises du bâtiment

– 45 000 personnes formées et 15 000 titres professionnels délivrés chaque année

– 30 000 entreprises clientes dont 12 000 PME du bâtiment

Cité Bâtisseur: Allée Jules Guesde – Grand Rond – Square du Boulingrin

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.afpa.fr