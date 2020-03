Toulouse accueille la 8ème édition du Salon Autonomic Sud

Alors qu’en novembre dernier, le Président de la République annonçait l’ouverture d’un chantier autour de la dépendance et de son financement, Ades Organisation tente, depuis de nombreuses années déjà, de répondre aux attentes et besoins des personnes dépendantes ou handicapées avec les salons Autonomic, organisés sur tout le territoire. Les 21 et 22 avril, la 8ème édition du salon Autonomic Sud rassemblera, à Toulouse, 200 exposants sur 7 500 m² et 10 000 visiteurs.

Référence pour les acteurs professionnels de la santé et du social, industriels, fabricants ou encore collectivités, cet événement s’adresse aux personnes en situation de handicap, aux personnes âgées dépendantes, à leur famille, à tous les « aidants », mais aussi aux acheteurs et prescripteurs.

Des solutions techniques aux conseils et services à la personne, tous les secteurs sont représentés : transports collectifs et familiaux ; équipements urbains et accessibilité de la ville ; éducation, formation et emploi ; tourisme, sport et culture ; santé et bien-être ; aides techniques et nouvelles technologies…

Autonomic Sud 2011 en pratique

Nouveauté 2011 : La Maison de l’Autonomie – L’incubateur :

Lieu ressource pour découvrir une architecture innovante grâce à une prise en compte de l’accessibilité pour tout et à tous.

Particuliers, professionnels, institutionnels trouverons vos réponses dans une architecture à vivre, un design d’usage, des technologies de demain et du futur.

Les « villages » :

– Matériels et Services adaptés : dernières innovations en matière d’équipements pour les personnes en situation temporaire ou durable de handicap

– Handicaps sensoriels : innovations dédiées aux handicaps auditifs et visuels

– Véhicules adaptés : constructeurs, carrossiers et entreprises spécialisées dans l’adaptation des postes de conduite

– Emploi : acteurs de la formation, de l’insertion professionnelle, du reclassement et du recrutement. 40 « Missions handicap » de grandes sociétés seront présentes pour organiser des séances de recrutement sur le salon.

– Tourisme et Loisirs : zone animée par des artistes, musiciens, danseurs, sportifs… pour montrer que culture et sport peuvent rimer avec handicap.

Le Forum Autonomic : des conférences et des débats autour de thèmes d’actualité entre les différents professionnels du secteur.

www.autonomic-expo.com – entrée gratuite