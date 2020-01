Toulouse: 8 mai et Marseillaise en langue des signes

Vêtus de T-shirts blancs, la main droite gantée de blanc sur le cœur, une quinzaine d’élèves de CE1 et CM1 de l’école élémentaire Jean-Jaurès de Ramonville entonnent la Marseillaise à leur manière. Pour la première fois en effet des enfants sourds-muets ont été associés à la cérémonie du 8 mai 1945 devant le Monuments aux Morts à Toulouse et donc, pour la première fois, l’hymne national a été interprété devant le parterre des autorités civiles et militaires en langue des signes.

L’association Iris (Institut de recherche sur les applications en langue des signes) est à l’origine de cette initiative et selon son président Patrick Pawlak, les enfants participant à la cérémonie ont répété presque au pied lever. Mais celui-ci ajoute aussi : « Cet exercice a été rendu possible pour le 8 mai car les enfants ne partaient pas de zéro. Ils avaient déjà travaillé la Marseillaise en classe pour la fête de leur école avec leurs maîtresses ». Le président de l’Iris fait aussi remarquer au sujet de la langue des signes : « C’est une langue plus imagée que la parole et cela se traduit par un léger décalage dans la durée d’interprétation qui peut être plus courte ». Durant leur prestation, les petits écoliers ont été également accompagnés au chant par des élèves du collège Georges Sand, Par ailleurs, la cérémonie du 8 mai 1 945 s’est déroulée sous la présidence de Dominique Bur, préfet de région et préfet de la Haute-Garonne et du général Jean-Pierre Bosser, commandant la 11 e Brigade parachutiste, et commandant d’armes de la garnison interarmées de Toulouse. Il est enfin délégué militaire départemental de la Haute-Garonne. Les personnels de la réserve opérationnelle et de la réserve citoyenne étaient aux côtés des anciens combattants qui ont interprété eux le chant des partisans.

(Source La Dépêche du Midi)