Toulon: « Le jardin de Pauline » fait une place aux handicapés

Le jardin adapté de Pauline a été inauguré récemment. Il jardin a pour particularité d’être adapté à toute personne que la mobilité réduite empêche de se pencher vers le sol. « Ce n’est plus l’homme qui va à la terre, mais la terre qui s’approche de l’homme », souligne Marie-Laure Marsala. Grâce à la mise en place de bacs surélevés, ce jardin représente, pour l’équipe éducative et médicale de Ladapt, un axe de travail et un support thérapeutique très intéressant.

Le projet est soutenu par les commerçants et des particuliers de l’agglomération, qui sont venus aider à la mise en place des 90 m2 à cultiver.

C’est aussi, pour les jardiniers de Pauline, une opportunité de se confronter à d’autres formes de problématiques et d’apporter leurs soutiens à ces nouveaux partenaires. Les récoltes du jardin adapté serviront à Ladapt pour poursuivre un travail thérapeutique.

Le projet est né d’une collaboration entre Marie-Laure Marsala, responsable des services FAMJ (foyer d’accueil médicalisé de jour), du SAMSAH (service d’accueil médicaux sociaux pour adultes handicapés), regroupés sous l’association Ladapt, et de Caroline Benning, directrice du lieu.

Ladapt : 04.94.87.88.78. Site web : www.ladapt.net

Le Jardin de Pauline : 04.94.08.09.47. Site web : www.lejardindepauline.com