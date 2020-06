Toujours plus

Consommant deux fois plus de sucreries et de chips que les jeunes Américains, gourmands en plats cuisinés, glaces et céréales sucrées, les jeunes britanniques sont en passe de devenir les recordmen du taux d’obésité. Aujourd’hui déjà, un tiers des 5-13 ans est en surpoids ou obèse et cette catégorie augmente de plus de 2 % par an. C’est plus qu’aux Etats-Unis où la proportion de jeunes obèses ou en surpoids augmente de 1,3 % chaque année. D’ici quatre ans, plus de 38 % des enfants présenteront un surpoids en Grande-Bretagne. Selon le quotidien, chaque jeune Britannique achèterait pour 109 euros par an de sucreries et « snacks » (la moitié aux Etats-Unis).