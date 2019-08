Samedi 5 septembre, à Saint-Jean-de-Maruéjols, le raid “Touchez la nature”, se déclinera en sept versions : deux parcours pour l’épreuve originelle (course pédestre, orientation à pied et à VTT, VTT, canoë et… jungle) “aventure” et “découverte”, du sport adapté “loisirs” et “compétition”, un raid handisport, une section enfants et une section jeunes. Chacun sa catégorie, chacun son effort, mais le même esprit: le partage, la rencontre, la convivialité. Rens.: www.touchezlanature.org