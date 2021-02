Total et LaSalle Beauvais signent un partenariat handicap

Ecouter article Ecouter article





Lundi 6 décembre, Total et l’Institut Polytechnique LaSalle Beauvais ont signé un accord- cadre de cinq ans. Objectif : développer l’intégration, au sein de l’école d’ingénieurs, de jeunes présentant un handicap et favoriser leur insertion professionnelle. Total s’est engagé lors de cette signature à apporter une aide financière de 350 000 euros durant la durée de l’accord.

C’est le partenariat le plus important de ce type pour Total, qui s’ajoute notamment à celui déjà conclu avec l’UPMC. Le campus de LaSalle Beauvais répondant déjà aux normes d’accessibilité, l’école souhaite avec ce partenariat pouvoir attirer davantage d’étudiants en situation de handicap. Le soutien de Total permettra donc de financer des actions prioritaires, dont le suivi sera assuré par un comité de pilotage se réunissant deux fois par ans.

Les actions développées concerneront la communication interne et externe (notamment auprès des collégiens et lycéens), l’adaptation des cursus, le suivi personnalisé des élèves et leur parrainage par un membre du bureau des élèves de l’école.