TOP METIER’92 : Patrick Devedjian et Isabelle Balkany visitent le forum aujourd’hui

Samedi 5 mars à 11h, Patrick Devedjian, président du Conseil général, député des Hauts-de-Seine, et Isabelle Balkany, vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine, inaugurera le Forum Top Métier’92, organisé par le Conseil général avec le soutien de l’Inspection académique au CNIT – La Défense.

Jusqu’au 5 mars 2011 de 9h à 18h au CNIT – La Défense, le Conseil général des Hauts-de-Seine organise, en étroite collaboration avec l’Inspection académique, la 6e édition de Top Métier’92, le Forum des métiers et de la rencontre professionnelle pour les jeunes de 13 à 20 ans. Avec Top Métier’92, le Conseil général propose un rendez-vous annuel afin de réfléchir et devenir acteur de son orientation. Ouvert à tous, le forum est l’occasion de rencontrer des professionnels de tous horizons et de découvrir de très nombreuses professions, parfois peu connues. En 2010, plus de 30 000 visiteurs se sont rendus à la 5e édition.

A noter : samedi 5 mars de 11h30 à 13h, le Conseil général organise une séance de dédicaces avec des joueurs du « Racing Métro, le club des Hauts-de-Seine », dont Simon Raiwalui et Nathan Lane.