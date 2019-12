Tonifier l’emploi en PACA !

Le rendez-vous du recrutement « PROVENCE CONTACT’EMPLOI » est de retour le jeudi 29 avril, de 9h à 17h au Palais des congrès de Digne-les-Bains. Pour mémoire, l’année dernière, plus de 5 000 candidats s’étaient rendus au forum pour rencontrer quelques 130 recruteurs. Cette manifestation sera le théâtre d’un dialogue ininterrompu entre employeurs et candidats à l’emploi. Plus de 100 collectivités et entreprises proposeront de nombreux emplois touchant la plupart des secteurs d’activités à tout niveau de qualification et à tout degré d’expérience. Ne ratez pas le forum emploi incontournable de la région PACA ! Une chance à exploiter sans hésitation pour bâtir un solide avenir professionnel…

Avec ou sans diplôme, avec ou sans expérience, salarié en reconversion ou en quête de mobilité, sénior ou junior, candidat à un emploi international, travailleur relevant d’un handicap, vous aurez tous au moins une proposition qui vous correspondra… et qui sait, le job de votre vie vous attend ! L’entrée sera libre, gratuite et sans préinscription. Surtout, n’oubliez pas vos CV sans faute d’orthographe !

Accessibilité au public en situation de handicap

Sensibles aux problématiques de l’emploi en général, l’association reconnue d’utilité publique Carrefours pour l’emploi porte une attention particulière aux problématiques d’accessibilité et de handicap dans le travail. Ainsi, leur seront proposés des services spécifiques : accueil privilégié, équipes d’accompagnants pour les déficients visuels et personnes à mobilité réduite, plans en braille, interprètes langue des signes, mise en place de symboles et d’une rubrique identifiée Handicap dans le guide remis à chaque candidat…

Des cars de l’emploi gratuits

13 lignes de cars rayonnant dans la région au départ d’une trentaine de villes (04, 05, 06, 13 et 84) seront mises en place pour acheminer gratuitement le plus grand nombre de candidats vers le lieu des rencontres à Digne. Le transport est gratuit et la réservation obligatoire au : 04 92 30 05 25. Dans la plupart des cars, seront proposés aux candidats qui n’auraient pas suffisamment préparé leurs entretiens, un coaching de dernière minute et le kit emploi.

Informez-vous sur www.provence-emploi.fr. Des offres multiples, des conseils de préparation aux entretiens d’embauche sont à votre disposition. Si vous le souhaitez, vous pourrez même télécharger gratuitement le guide du forum.

Contact : 04 92 30 05 25 ou info@carrefoursemploi.org