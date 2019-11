Toilettes accessibles avec un handicap moteur : Une application dédiée

Accessaloo : Une application internationale pour localiser les toilettes accessibles avec un handicap partout dans le monde

Il n’est pas toujours évident de trouver des toilettes accessibles lorsque l’on n’est pas chez soi… ou lorsque l’on voyage et c’est encore plus compliqué lorsqu’il s’agit de trouver des toilettes accessibles avec un handicap moteur. C’est la raison d’être de l’application « Accessaloo » gratuite et disponible sur smartphones et tablettes.

Téléchargée et utilisée dans le monde entier, elle propose aux usagers de rechercher, ajouter et partager les lieux de sanitaires accessibles lors de leurs déplacements. Parmi les fonctions associées par l’application lors des recherches par les utilisateurs : une carte pour se localiser et naviguer sur un trajet, des images permettant de voir si les sanitaires sont suffisamment accessibles, un aperçu des installations disponibles, des évaluations et commentaires et une option « Favoris ».

Une application à découvrir sur le site : https://accessaloo.com/ ou à télécharger gratuitement sur les plateformes Google Play et App Store.