Ménopause : Un guide ludique pour passer au mieux cette étape

“Toi et Moi, on s’explique : La ménopause” évoque ce passage bien particulier dans la vie d’une femme

Un ouvrage ludique, concret et illustré pour vivre au mieux cette période particulière qu’est la ménopause dans la vie d’une femme. Au programme : conseils pratiques, humour, sociologie, mise à mal des tabous pour aider les lectrices à aborder ce passage sereinement.

« Un guide sur la ménopause… Quelle drôle d’idée ! Pourquoi aurait-on besoin d’être aidée pour vivre cette étape incontournable du parcours d’une femme ? Simplement parce que dans une société où la jeunesse est reine, c’est une transition parfois mal vécue. La ménopause rappelle cette réalité qui ne plaît pas toujours : le temps passe. Elle rejoint alors le clan des sujets tabous, de ceux qui génèrent un certain malaise. Et comme tout sujet tabou, celui-ci s’avère peu décrit et véhicule clichés et idées reçues. Non, les bouffées de chaleur ne sont pas obligatoires et oui, il est possible d’éviter les kilos en plus ! ».

Sorti en 2019 dans une première édition, le guide a rencontré un grand succès. Si bien que les stocks se sont retrouvés épuisés au bout de huit mois. En conséquences, les auteures ont décidé de lancer une nouvelle édition en septembre 2020 :

“Entre auteures impliquées, nous avons réfléchi et travaillé de plus belle pour savoir comment lui donner un second souffle. Comment satisfaire ces femmes qui, croisées au gré des évènements, partageaient leurs expériences, nous confortant sur l’importance de lever le voile sur ce sujet encore trop tabou en France… Nous vous proposons à cette occasion une version actualisée et complétée du guide. Pour ce faire, nous avons pris en compte vos précieuses remarques ! Au programme : une préface signée par un professeur, spécialiste de la question, un nouveau chapitre sur les traitements hormonaux et encore plus de dessins”.

« Toi et Moi on s’explique – La Ménopause ». Charlotte Attry (Auteur), Brigitte Carrère (Auteur), Princessh (Dessinateur). Nouvelle édition du 30 septembre 2020.

Pour en savoir plus sur cet ouvrage consacré à la ménopause, rendez-vous sur le site dédié : https://menopauses.fr/