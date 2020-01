TNT, un nouvel accord et toujours la même volonté

La société TNT principalement impliquée dans le transport de marchandises au niveau national et international avance d’une manière décidée dans sa politique en faveur des personnes handicapées et va signer son 3e accord. Une occasion de faire le point avec Patricia Cacheux, responsable diversité et solidarité. Patricia fut il y a quelques années, responsable de la mission handicap chez Décathlon. Alors que cette mission de 3 ans devait s’arrêter, elle s’est sentie beaucoup trop engagée sur cette voie pour laisser tomber. C’est à cette époque qu’elle saisit l’opportunité d’allers vers TNT qui recrutait pour sa mission handicap. « Je suis arrivé au début du deuxième accord, un moment charnière. La mission a ensuite évolué vers les diversités et les actions solidaires ». Elle nous fait part de ce que TNT a su mettre en œuvre au cours des deux précédents accords.

Quelle est la situation de l’emploi des personnes handicapées chez TNT ?

Nous sommes aujourd’hui au début du 3e accord signé par 100 % des partenaires sociaux ce qui est vraiment significatif de notre engagement dans cette politique. Un point important car je veux rappeler qu’en 2006, lors du premier accord nous étions à un taux de 1,85 % ce qui est très faible et nous sommes aujourd’hui à 4,38 %. Dans ce dernier pourcentage, il faut tenir compte du fait que nous sommes organisés en 3 sociétés. Celle où nous avons recruté le plus de personnes handicapées concerne les métiers de la logistique.

Quels sont les différents axes de votre politique ?

Parmi les axes majeurs, j’insiste sur le maintien dans l’emploi qui lorsque j’ai repris les rênes de la mission connaissait de grandes difficultés. Cela s’explique en partie par le fait que nous travaillons principalement avec du matériel lourd. De fait chaque aménagement de poste coûtait extrêmement cher et l’étude préalable prenait beaucoup trop de temps. Pour pallier cela j’ai recruté un ergonome qui a réellement fait évoluer les choses et sérieusement réduit les délais. Entre 2010 et 2012, nous avons pu réaliser 43 aménagements de postes. C’est d’autant plus réjouissant qu’au départ les salariés étaient peu motivés et c’est aujourd’hui tout le contraire. Dans les axes de cette politique, il y a bien sûr la sensibilisation interne. Pour cela, nous avons réalisé des petits films destinés à montrer à nos équipes ce que nous sommes capable de faire. Il est étoffé par des plaquettes et des newsletters internes de sensibilisation. Toutes ces actions s’accompagnent de formations pour les managers au cours desquelles, ils abordent tous les aspects du manage-ment de la diversité et principalement de notre politique handicap. Les membres du CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) seront aussi formés dès cette année à tous les aspects du handicap et contribueront ainsi à la communication interne de cette politique.

Combien de personnes handicapées avez-vous recrutées lors du dernier accord ?

Nous en avons recruté 27 dont 18 en CDI mais le nombre total des personnes handicapées recrutées est difficile à déterminer car beaucoup de personnes handicapées ne font connaître leur situation de handicap que bien plus tard après l’embauche. Pour nous la difficulté reste surtout de trouver les bons profils. Par exemple, nous recrutons aussi des commerciaux mais ils sont assez difficiles à trouver. Nous recherchons toutes les solutions pour améliorer notre sourcing mais les résultats restent aléatoires. Nous travaillons aussi avec le milieu protégé et notamment le réseau GESAT à qui nous souhaitons confier plus de missions en collaboration avec le service achat.

Quelles sont les régions dans lesquelles vous recrutez ?

Nous recrutons sur toute la France mais actuellement nous avons des besoins sur Lyon, Tourcoing et Bordeaux. Je précise que nous ne faisons pas de campagne spécifique pour les personnes handicapées, tout le monde passe par le dispositif commun des recrutements. Le lancement de notre nouvel accord est une belle opportunité pour toutes celles et ceux qui cherchent un emploi dans une société dynamique qui offre de véritables possibilités d’évolutions.