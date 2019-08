Le week-end dernier, le club Handimut organisait le championnat Midi-Pyrénées de tir à l’arc Handisport. L’épreuve a rassemblé une vingtaine de tireurs valides et handicapé. Tous unis dans la même passion pour le tir ils se sont affrontés ensemble sur le pas de tir de Canavières même si le concours s’est déroulé, par équipe et en individuel, avec une catégorie Handisport et une catégorie valides.