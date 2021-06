Tir à l’arc handisport : Un championnat de France réussi avant les Jeux

Ecouter article Ecouter article





À presque deux mois des Jeux Paralympiques de Tokyo, les meilleurs archers français avaient rendez-vous à Daumeray (49) dans le cadre des championnats de France de Tir à l’arc handisport.

Les 19 et 20 juin derniers, le complexe sportif de Daumeray (Maine-et-Loire) réunissait les meilleurs archers français à l’occasion du Championnat de France de Tir à l’arc handisport. Cela faisait deux ans qu’une compétition nationale n’avait pas eu lieu dans cette discipline. Ce championnat sur deux jours a vu s’affronter une soixantaine de sportifs issus de toute la France. Organisé par le club de Daumeray en collaboration avec la Fédération Française Handisport, ces championnats de France ont vu briller les archers de l’Équipe de France. En effet, la féminine Julie Chupin a remporté le titre de championne de France face à Daniel Lelou dans un format de compétition spécial lié à la crise sanitaire. Chez les hommes, le tableau HV Libre CL a été remporté par Thomas Cormier en finale contre Edmond Chague. Quant au tableau Arc Classique Open Seniors Hommes, c’est Guillaume Toucoullet qui a vaincu en finale Maxime Guerin.

Une préparation aux échéances importantes à venir

Cette échéance dans les Pays de la Loire a été organisée pour deux raisons principales : la première est de permettre aux archers français de retrouver le chemin des Championnats de France et de la compétition, mais aussi de les préparer à une échéance importante : le Tournoi Qualificatif Paralympique de Nove Mesto (République Tchèque). Ce sera l’ultime opportunité de décrocher le sésame pour le Japon. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les athlètes ont répondu présent comme nous le confie Vincent Hybois, directeur sportif du tir à l’arc handisport : « Pour la reprise des compétitions nationales, les exigences sanitaires fixées pour cette organisation n’ont pas repoussé les archers trop heureux de pouvoir enfin se retrouver et se mesurer les uns aux autres ».

Un nombre plus important de matchs a été proposé pour préparer au mieux les athlètes en cette année olympique : « Pour mieux préparer nos archers, nous avons choisi de proposer des matchs plus nombreux », raconte ainsi Vincent Hybois.

Le tir à l’arc aux Jeux, un sport en trois catégories

Dans deux mois se dérouleront les Jeux paralympiques, et le tir à l’arc sera bien présent, comme à chaque olympiade depuis 1960. Quelles sont les différentes épreuves de la para-archerie ?

Il existe actuellement trois catégories :

Open arc classique : Les archers tirent debout, à partir d’un siège haut ou d’un fauteuil roulant. Ils tirent à 70 m, sur une cible de 122 cm de diamètre composée de 10 cercles concentriques marquant de 1 à 10 points.

Open arc à poulies : Les archers utilisent un arc muni d’une scope, d’une visette et de poulies permettant de limiter la force nécessaire pour maintenir la tension de l’arc. Ils tirent debout, à partir d’un siège haut ou d’un fauteuil roulant, à 50 mètres, sur une cible de 80 cm de diamètre dont le blason est réduit pour ne laisser que les zones marquant de 6 à 10 points.

W1 : Les archers ont un handicap assimilé à une tétraplégie, avec un déficit aux membres inférieurs, au tronc et à un bras. Ils tirent avec un arc à poulies, limité à 45 livres, sans scope ni visette. Le tir s’effectue à une distance de 50 mètres, sur une cible de 80 cm de diamètre avec 10 zones.

Quant à la compétition paralympique de tir à l’arc handisport, dans chaque catégorie le tournoi comporte deux phases :

Une phase de qualification et le tableau final sous forme de duels éliminatoires.

Alors a vos marques ! Prêt ? Tirez !

Pour consulter l’ensemble des résultats : https://www.handisport.org/wp-content/uploads/2021/07/R–sultats-Championnats-de-France-Tir—-larc.pdf

Tom Vignals