Thonon lance sa nouvelle saison: “easy-Thonon été”

Station nautique et thermale de la rive sud du Lac Léman, à proximité de Genève et Lausanne, Thonon-les-bains propose à ses visiteurs une richesse de sensations et d’activités hors du commun : Vitalité, bien être et détente, offrant des paysages lacustres et alpestres grandioses, des saveurs de terroir entre lac et montagne subtiles ou authentiques, le charme du patrimoine historique et culturel local, des activités sportives nombreuses et un programme culturel riche et varié. Lancé en juin 2009, modifié en hiver pour la saison de ski, et reconduit cet été devant le succès de l’opération, le pack Easy Thonon offre l’opportunité de profiter de ces richesses, qu’elles soient au sein de la ville ou toutes proches.

L’offre s’adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir la ville en couple, en famille ou en individuel. Le prix reste fixe et reste au tarif de 45 €/pers/j. L’offre comprend : Une nuit en hébergement ** + un repas dans l’un des 40 adresses partenaires + le pass activité qui permet d’accéder à tarifs privilégiés voire gratuitement à l’ensemble des activités de Thonon et des alentours Cet été, le Pass permet d’accéder à 78 activités réparties en 5 thématiques : Culture et Patrimoine, Activités Nautiques, Loisirs et Détentes, Nature et Patrimoine, Thonon By Night.

LES ATOUTS DU PRODUITS :

Un bon plan que plus de 600 visiteurs ont adopté l’été dernier (et plus de 300 cet hiver avec la déclinaison sports d’hiver) et qui devrait séduire sans aucun doute encore plus de touristes cette année.

Profil des visiteurs 2009 : Un couple, plutôt « jeune » ou < 50 ans, CSP basses à «moyen +» Provenance de proximité (Annecy – Lyon – Grenoble – Suisse) – Franche-Comté – Alsace – Nord et Bassin parisien. A noter : Quelques séjours plus longues durées en périodes creuses, correspondant à des curistes « hors saison ». Depuis sa mise en ligne (juin 2009) le site easy-thonon.com a attiré plus 115 000 visiteurs avec près de 285 000 pages consultées Séjourner sur les bords du Léman et accéder à autant de possibilités à moindre coût, c’est toujours tendance… et malin !

LES NOUVEAUTES 2010

Encore plus de partenaires : Actuellement, les 4 hôtels de la ville, le camping et les 4 résidences de tourisme + 1 chambre d’hôtes (catégorie : ** ou équivalent) sont partenaires de l’offre Easy Thonon en hébergement, 29 restaurants proposent un menu entrant dans le pack Easy-Thonon, et la majorité des activités sportives ou culturelles (représentant 78 prestataires) sont accessibles à tarif privilégié, voire gratuitement pour certains. Un nouveau partenaire cet été 2010 : Le domaine de Montjoux ouvre ses portes aux détenteurs du Pass Activités pour venir assister à tarif réduit au festival qui accueillera cette année, entre autre, Olivia Ruiz, Buenavista Social Club, Gaëtan Roussel, Youssou N’Dour etc. – La possibilité de réserver et payer en ligne son séjour à partir de fin mai grâce au nouveau module de réservation et de paiement.

LA COMMUNICATION DE L’OFFRE EVOLUE

L’office de Tourisme poursuit sa politique de communication pour renforcer la notoriété de Thonon-les-bains. Il a pour cela embauché une nouvelle chargée de communication, Julie Legros, spécialisée en Web marketing et qui a la mission de développer la communication Web du pass d’une part, et des offres touristiques de Thonon d’autre part. Une communication dynamique et remarquable pour un Office qui ne compte que 8 salariés et un budget de 650 K€, avec pour motivation de faire (re)découvrir les charmes de cette jolie station. – Un traffic Web boosté par des jeux concours en ligne – Accentuation de la campagne d’Adwords Google – Une page Face Book Easy Thonon regroupant plus de 1600 fans, en progression constante tant sur le nombre de fans que sur les interactions sur le mur – Thonon les bains est aussi sur i phone avec l’application i rhone alpes A venir : Un blog « autour de Thonon », le développement des réseaux sociaux et du micro blogging, la refonte du site internet avec alimentation par la base régionale de données touristiques SITRA et l’installation de 3 bornes interactives alimentées elles également par la base SITRA.

LES SPECIFICITES TOURISTIQUES DE LA STATION ET AU PROGRAMME CET ÉTÉ

En famille, en couple ou en individuel… Thonon ravira tout à la fois les sportifs (voile, planche à voile, ski nautique, aviron, ou encore rafting), les amateurs de villes de charme (avec son port et ses terrasses au soleil vue sur les Alpes et le Jura…) ou les mordus d’espaces naturels (randonnées, vélo, voiture ou moto sur la Route des Grandes Alpes de Thonon à Menton). La détente n’est pas en reste avec les innombrables visites aux alentours, et les soins aux Thermes, qui pratiquent, outre des cures, des massages et autres soins de remise en forme.

Au programme cet été, à Thonon : Du 8 au 10/07/10 : 14e éd. Montjoux Festival (avec O Ruiz, Youssou’n Dour, Buena vista social Club, … Du 10 au 14/08/10 : festival “Les Fondus du Macadam” spectacles de rue Et beaucoup d’autres rendez-vous, plus d’infos sur www.easy-thonon.com Et autour de Thonon : Montreux Jazz Festival du 2 au 17 juillet – Evian Masters (Golf) du 22 au 25/07/10 – Les fêtes de Genève du 29 juillet au 8 août. Le marathon de Lausanne les 29-30/10/10. 2010 est l’année des 150 ans du rattachement de la Savoie à la France, et de nombreuses animations et visites sont proposées autour de ce thème sur place et aux alentours. Thonon à proximité de cités et grandes villes attrayantes et de caractère, c’est l’une des valeurs ajoutées de la station: on séjourne à Thonon, on profite des activités et animations sur place, mais on part aussi à la journée découvrir Genève, passer une soirée à Annecy, ou une après-midi à Lausanne …

(*) Offre valable toute l’année, sur la base d’une chambre double. Voir conditions de l’offre sur easy-thonon.com