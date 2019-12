Thomas Veillon, tétraplégique et champion de Webdesign

Thomas Veillon est un jeune homme courageux et talentueux. En Avril 2010, il a été sacré Champion d’Aquitaine de Webdesign aux Olympiades des métiers, Abilympics. Un titre qui le qualifie pour les finales des Championnats de France à Paris en Février 2011.

Abilympics, c’est la catégorie « handisport » des métiers. Car Thomas Veillon a vécu en 1996, à l’âge de 15 ans, un malheureux accident qui l’a rendu tétraplégique. Depuis, il ne bouge plus que la tête et les épaules, mais grâce à une volonté hors norme, il a su reprendre ses études et obtenir un Baccalauréat et un DUT Logistique. Il a travaillé depuis à l’organisation des Championnats du monde de cyclisme handisport et est aujourd’hui webdesigner pour la Ligue d’Aquitaine de Pelote Basque et responsable du suivi des pelotaris.

Travaillant grâce à un système de « tracker » (capteur réfléchissant posé sur la visière de sa casquette), Thomas Veillon a créé son propre site Internet, www.thomasveillon.com, démonstration de son talent, et même de ses talents, car en plus d’apprendre aux « valides » qu’une personne puisse créer un tel site Internet sans bouger les membres ni même les doigts. Sur ce site, Thomas nous y fait écouter ses textes slamés.

Son titre de Champion d’Aquitaine de Webdesign le qualifie pour les finales des Championnats de France à Paris en Février 2011. Thomas Veillon a un objectif net : remporter cette finale et ainsi obtenir son billet pour participer aux Championats du Monde Abilympics à Séoul en Octobre 2011, et y être sacré Champion du Monde de Webdesign bien sûr !

Pour atteindre ses objectifs, Thomas a besoin de moyens matériels et logistiques. Peter Blade, gentleman aventurier et Ami de Thomas Veillon, a mis en place un code sponsor pour ce garçon exemplaire. Ainsi, chacun peut aider directement et simplement Thomas Veillon à atteindre ses objectifs, en utilisant le code PB-TV-OS sur le www.peterblade.com.

