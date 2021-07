Thierry Corbalan : « Le dauphin corse » a réalisé son ultime défi

Ecouter article Ecouter article





Thierry Corbalan, alias « le dauphin corse » a été amputé des deux bras en 1988. Depuis ce jour, il réalise des défis surréalistes dont le dernier en date remonte à septembre 2020. Il raconte son parcours dans un ouvrage intitulé “L’homme devenu dauphin”.

Thierry Corbalan a 29 ans en 1988 lorsque sa vie bascule. En effet, sa passion pour la pêche va le mettre dans une situation dramatique. Au cours d’une séance, sa canne à pêche se prend dans une ligne haute tension, il est électrisé. La conséquence ? Il est amputé des deux bras. Le fait qu’il s’en sorte relève déjà du miracle. Malgré ce terrible accident, Thierry Corbalan va commencer une nouvelle vie et se mettre à nager. Il s’adapte très rapidement à son handicap et pratique une nage atypique qui lui vaudra le surnom de « dauphin corse ». Armé d’une motivation et d’une détermination sans faille et bien entouré de ses proches, il va se construire une vie sportive, professionnelle et sentimentale qui en ferait presque oublier sa vie d’avant. Son autre passion pour la natation va le pousser à réaliser toute au long de son existence, des défis nautiques qui relèvent de l’exploit.

Un ultime défi en septembre dernier

Les défis de Thierry Corbalan ont été nombreux mais le dernier est certainement l’un des plus surprenants. En effet, il l’avait promis à sa femme et à ses fans, ce challenge viendra clôturer sa « carrière » de releveur de défis. Le point de départ de son odyssée est Calvi en Corse, il doit rejoindre Mandelieu à la nage. « Le dauphin corse » va traverser la méditerranée et parcourir 180 km à l’aide de sa monopalme. L’objectif est de réaliser cet exploit en 7 jours. C’est parti, Thierry Corbalan s’élance et les premières difficultés arrivent : les conditions météorologiques sont compliquées car la mer est agitée. Cela complique la tâche de notre champion qui ressent une extrême fatigue physique et qui hésite à abandonner. Mais le mental est le point fort du « dauphin corse » qui au retour du soleil et de sa bonne santé va continuer à repousser ses limites pour arriver à Mandelieu en 6 jours et 6 nuits. Dans les Alpes-Maritimes, sa femme et ses amis sont soulagés, leur héros a encore été « grand ».

« L’homme devenu dauphin », une autobiographie touchante

Au-delà de ses exploits physiques et sportifs, Thierry Corbalan a à cœur de montrer à tout le monde que la vie mérite d’être vécue même avec un handicap. C’est dans cette optique que Thierry Corbalan a fait paraître en octobre 2020, son autobiographie nommée « L’homme devenu dauphin ». Dans cet ouvrage, il insiste même sur le fait que sa vie actuelle est certainement plus belle que celle qu’il aurait pu vivre sans cet accident et il remercie le destin. Considérant que son histoire est bien trop longue pour être résumée en quelques lignes, il invite le lecteur à parcourir son livre pour en savoir plus sur les forces et les motivations qui l’ont amené à devenir « un homme poisson heureux ». Ce livre, publié aux Editions Sydney Laurent, est le précurseur de la nouvelle vie de conférencier sur le dépassement de soi, la détermination et la résilience.

Extrait de l’émission Stade 2 sur l’ultime défi de Thierry Corbalan : https://www.youtube.com/watch?v=Kzi-UsMki8Q&t=2s

En photo : Thierry Corbalan lors de sa traversée de la Méditerranée © François Menassé

Tom Vignals