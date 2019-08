Théâtre : représentations accessibles à Paris

Le théâtre national La Colline propose des représentations en audio-description et sous-titrées de la pièce Nouveau roman.

Nouveau roman

texte et mise en scène Christophe Honoré

Résumé : à l’époque où le livre pourrait disparaître, voici une aventure de théâtre qu’enflamme la littérature. Non content d’être auteur de pièces et de romans, cinéaste, metteur en scène, Christophe Honoré invente avec humour un genre nouveau: le spectacle d’écrivains. Il met ainsi sur scène les grandes figures du Nouveau Roman: Beckett, Simon, Robbe-Grillet, Sarraute, Butor, Duras et leur éditeur Jérôme Lindon. Et dans ce paysage d’années soixante, le hors- champ de la guerre d’Algérie sera bien sûr présent…

ainsi que Françoise Sagan en guest star !

Représentations audio-décrites

à l’attention des spectateurs aveugles ou mal-voyants

dimanche 25 novembre à 15h30 & mardi 4 décembre à 19h30

Présentation de la maquette du décor : mardi 4 décembre à 18h

Programmes de salle du spectacle disponibles en braille, en caractères agrandis ou en noir sur demande.

Lecture à la Médiathèque Marguerite Duras

dans le cadre du Mois Extra-Ordinaire -samedi 24 novembre à 14h

La Colline et la Médiathèque Marguerite Duras accueillent tout au long de l’année le public déficient visuel, notamment pour des films ou spectacles en audiodescription. Ces deux structures s’associent et présentent une lecture en lien avec un spectacle en audiodescription.

Trois comédiens du spectacle Nouveau roman lisent des textes autour de ce mouvement littéraire. Lecture suivie d’un échange avec le public.

Auditorium de la Médiathèque Marguerite Duras

115 rue de Bagnolet – Paris 20e

réservation obligatoire par téléphone au 01.55.25.49.10 ou par mail mediatheque.marguerite-duras@paris.fr

Retrouvez l’ensemble des informations sous format word du spectacle

Représentations surtitrées en français – écran collectif –

à l’attention des spectateurs sourds ou malentendants

dimanche 27 novembre à 19h30 & mardi 2 décembre à 15h30

Tarif préférentiel

20 € la place (au lieu de 29 €)

14 € pour les moins de trente ans et les demandeurs d’emploi, valable également pour les accompagnateurs

renseignements et réservations : Christelle Longequeue

01 44 62 52 12 c.longequeue@colline.fr

Et aussi à la Médiathèque Marguerité Duras…



L’oreille ne fait pas la sieste

Ce nouveau rendez-vous mensuel autour du livre audio a lieu dans le salon de lecture de l’espace Lire Autrement, le jeudi à 15h.

Jeudi 22 novembre à 15h : Nouveau roman

En écho au spectacle de Christophe Honoré Nouveau roman, cette séance propose d’écouter des extraits d’écrivains de ce mouvement littéraire, dits par eux-mêmes ou par des grandes voix, ainsi que des archives sonores.

Jeudi 20 décembre à 15h : Marguerite Duras : le cycle indien

Du cycle indien, c’est sans doute la chanson d’India Song qu’on connaît le mieux. Mais outre la pièce de théâtre adaptée au cinéma par l’auteure, ce cycle comprend également deux romans : Le ravissement de Lol V. Stein et le Vice-Consul. La séance mêlera des extraits de ces œuvres dits par de grands acteurs et des archives sonores.

Mediathèque Marguerite Duras

115 rue de Bagnolet – Paris 20e

tél : 01.55.25.49.10p

Photo : © Jean-Louis Fernandez