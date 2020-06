Théâtre : « Les géants de la montagne » en version surtitrée français et anglais et en audiodescription à La Colline

Du 2 septembre au 16 octobre 2015, le théâtre La Colline propose de découvrir sa nouvelle création : « Les géants de la montagne », écrite par Luigi Pirandello et mise en scène par Stéphane Braunschweig. Afin d’être accessible à tous, cette pièce sera présentée en version surtitrée français (dimanche 4 et mardi 13 octobre), anglais (samedis 3 et 10 octobre) et en audiodescription (mardi 6 et dimanche 11 octobre).

« Rejetée de tous, la troupe de la Comtesse Ilse erre dans le monde pour jouer l’œuvre d’un jeune poète mort tragiquement. Ils arrivent bientôt dans une étrange villa abandonnée où le magicien Cotrone fait régner “la vérité des rêves, plus vraie que nous-mêmes”. Ilse veut à tout prix apporter la poésie au public, fût-il celui des Géants de la montagne… ».

avec John Arnold, Elsa Bouchain, Cécile Coustillac, Daria Deflorian, Claude Duparfait, Julien Geffroy, Laurent Lévy, Thierry Paret, Romain Pierre, Pierric Plathier, Dominique Reymond, Marie Schmitt,

Jean-Baptiste Verquin, Jean Philippe Vidal.

Plus d’infos sur : www.colline.fr/fr/spectacle/les-geants-de-la-montagne