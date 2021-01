Théâtre et handicap : Se connaître et prendre conscience de ses capacités

Ecouter article Ecouter article





Prendre conscience de ses capacités à travers une activité culturelle : c’est le but de l’activité théâtre proposée dès le 4 février par APF France Handicap Gironde.

Par Julie Croquet. Si vous êtes en situation de handicap, vous connaissez forcement APF France Handicap, cette association, reconnue d’utilité publique qui œuvre depuis 1933, grâce notamment à André Trannoy, son fondateur, afin de vous proposer des solutions d’accompagnement, des activités culturelles, de loisirs ou encore même des séjours vacances. Elle proposera, à partir du 4 février 2021, une activité théâtre et handicap en Gironde.

La Grande force de cette association, s’il en est, c’est très certainement sa représentativité territoriale. En effet, APF France Handicap, c’est tout un réseau national composé de 550 structures dans tous les domaines de la vie quotidienne dont 96 délégations et 450 structures médico-sociales.

Du théâtre pour lutter contre l’isolement social parfois lié au handicap

En Gironde, comme partout ailleurs en France, il y a donc une délégation territoriale. Celle-ci se fait fort de proposer à ses 400 adhérents des activités de loisirs, y compris dans le contexte actuel, afin de lutter contre une problématique malheureusement trop répandue, celle de l’isolement social.

Cette délégation, composée tout à la fois d’adhérents, de militants, d’élus, de salariés et de bénévoles, a conformément au projet associatif “Pouvoir d’agir, pouvoir choisir” pris acte de nouvelles attentes, des nouveaux besoins des personnes et cherchant constamment à tendre vers de nouvelles propositions d’actions.

C’est exactement ce qui se produira à compter du 4 février prochain. En effet, à compter de cette date et tous les jeudis de chaque mois désormais, les adhérents de ce département qui le souhaitent se verront proposer gratuitement de prendre part à une activité théâtrale.

Le théâtre est un excellent moyen d’aider les jeunes à surmonter leurs difficultés. L’objectif est de faire en sorte que, malgré une présomption d’incompétence initiale et la nécessité probablement de mettre en place des adaptations dans la pratique, chaque jeune ou moins jeune d’ailleurs puisse au travers de cette activité culturelle, non seulement créer du lien avec les autres, mais aussi d’apprendre à mieux se connaître lui-même et in fine en tirer de nombreux avantages sur le plan du développement psychomoteur.

Une activité idéale pour prendre confiance en soi

Julie Croquet, adhérente de l’association à l’origine du projet, ne dit pas autre chose : « Je veux qu’ils puissent gagner de la confiance en eux, avoir une meilleure conscience de leur capacité à faire des choses ».

C’est fondamental car c’est ainsi qu’ils pourront, demain prendre pleinement leur place dans la société. En cela, Julie est une bonne représentante de l’association qui, rappelons-le, porte un projet d’intérêt général, celui d’une société inclusive et solidaire.

Julie, elle-même en situation de handicap, souffrant d’une ataxie, peut parfaitement témoigner de la viabilité de cet objectif. En effet, elle a pratiqué cette activité culturelle durant plusieurs années avec des retombées très positives sur son bien-être.

Elle souhaite proposer différent ateliers chaque semaine (improvisation, mime, mise en voix de textes théâtraux, écriture théâtrale, mise en scène, gestes et postures …) avec toujours le même objectif, allier joie et bonne humeur.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : http://apf33.blogs.apf.asso.fr/