Théâtre : deux spectacles accessibles à Paris

Le théâtre national La Colline à Paris propose deux spectacles accessibles aux personnes en situation de handicap du 7 mai au 11 juin 2011.

Dans Mademoiselle Julie, une jeune aristocrate, exaltée par une nuit de Saint-Jean, séduit son domestique, mais le charme, aussitôt rompu, fait mortellement s’affronter les idéaux de l’une à la volonté d’ascension sociale de l’autre.

Dans Créanciers, un ex-mari manipule le nouvel époux qui ne sait pas à qui il a affaire, le faisant mortellement douter de la fidélité de sa femme. Après Père, Christian Schiaretti revient à Strindberg: deux pièces écrites l’une à la suite de l’autre qu’il met en scène avec la même équipe d’acteurs, dans un décor unique…

Représentations surtitrées en français (écran collectif)

à l’attention des spectateurs sourds ou malentendants

mardi 17 mai à 19h30, représentation précédée d’une présentation de la pièce en lecture labiale à 18h et jeudi 26 mai à 20h30

avec le soutien de la Fondation Orange

Tarif préférentiel : 19 € la place (au lieu de 27 €).

Représentations accessibles en audio-description

à l’attention des spectateurs aveugles ou malvoyants

dimanche 29 mai à 15h30

et mardi 7 juin à 19h30, représentation précédée de la présentation de la maquette du décor à 18h

Le programme de salle du spectacle est disponible en braille, en caractères agrandis ou en noir sur demande.

Tarif préférentiel: 19 € la place (au lieu de 27 €)

L’accompagnateur bénéficie également de ce tarif réduit.

renseignements et réservations

Christelle Longequeue – Flore Bonafé

01 44 62 52 12

f.bonafe@colline.fr

Pratique

Du 7 mai au 11 juin 2011

Mademoiselle Julie : le mardi à 19h30, le jeudi à 20h30, le samedi à 17h30

et le dimanche à 15h30

Créanciers : le mercredi à 19h30, le vendredi et le samedi à 20h30 et le dimanche à 18h30

Les samedis et dimanches, les spectacles Mademoiselle Julie & Créanciers sont proposés

en intégrale, et du mardi au vendredi en alternance.

La Colline – théâtre national

15 rue Malte-Brun, Paris 20

métro Gambetta

location 01 44 62 52 52

www.colline.fr