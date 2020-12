The Tribe ouvre un nouveau genre

Listen to this article Listen to this article





Projeté lors du Festival de Cannes, The Tribe (ou La Tribu), film ukrainien de Myroslav Slabospytskiy, présente la particularité d’être joué intégralement par des comédiens sourds et muets, en langue des signes. L’intrigue se déroule ainsi dans un silence total, sans voix-off, ni musique, ni sous-titrage. L’atmosphère n’est également pas commune : le film relate l’histoire de Sergey, un adolescent sourd et muet qui fait son entrée dans un internat spécialisé où règne une ambiance de jungle urbaine, violente et sans pitié. Âmes sensibles s’abstenir… mais pour les autres ce long métrage hors du commun vaut le détour.