T’Handiquoi : un jeu pour mieux vivre le handicap au travail

T’Handiquoi est un nouveau concept de jeu ludique créé pour encourager les entreprises à recruter sans distinction les travailleurs en situation de handicap, mais aussi pour permettre aux salariés, handicapés ou non, d’évoquer plus librement ce sujet entre collaborateurs. Il propose à travers 17 illustrations humoristiques et questions de quiz, de répondre à toutes les questions que peuvent se poser les salariés sans oser les formuler, dont certaines sont fondamentales: Qui peut être reconnu travailleur handicapé ? Comment travailler avec une personne handicapée ? Être reconnu travailleur handicapé, à quoi ça sert ?

« Personnalisé et approprié aux métiers de chaque entreprise, le jeu s’adapte à la situation de chaque structure. Il permet à chacune d’elles de présenter sa politique handicap de manière ludique et positive et de répondre à chaque question dans le livret-réponses accompagnant le jeu, précisent les créateurs. On peut y jouer seul ou à plusieurs, avec ou sans animation. Il permet ainsi de toucher tous les salariés. Les créateurs accompagnent chaque entreprise afin de définir la diffusion la mieux adapté à son organisation : envoi au domicile de chaque collaborateur, distribution à la main dans l’entreprise, lors d’une animation dédiée… ».

Plus d’infos : www.thandiquoi.fr