Thales signe un accord en faveur des étudiants handicapés avec l’Université Bordeaux-1

Thales a signé le 16 décembre un accord de partenariat avec l’Université Bordeaux-1 Sciences et Technologies en vue d’accompagner les étudiants en situation de handicap dans leur accès à l’enseignement supérieur. Cet accord a également été signé par le CEA (Commissariat à l’Energie Atomique) et Snecma Propulsion Solide.

D’une durée de 3 ans renouvelable, cette convention de partenariat axe ses efforts sur trois domaines : l’aide au travail personnel, l’insertion professionnelle des étudiants en situation de handicap et les actions de sensibilisation et de communication. L’Université considère depuis de nombreuses années l’accueil des étudiants en situation de handicap comme l’une de ses priorités. Cela est du à la présence locale d’associations, concernant aussi bien les handicaps moteurs que les handicaps sensoriels, qui assurent un soutien matériel visant à favoriser la scolarisation des personnes handicapées. C’est par le biais d’une cellule spécifique, la cellule PHASE, mise en place au sein de l’Université Bordeaux-1, que les étudiants à contrainte particulière peuvent être accompagnés dans leur parcours scolaire.

Ainsi, durant l’année scolaire 2010-2011, la cellule PHASE a accompagné 275 étudiants a besoins spécifiques dont 113 étudiants en situation de handicap, répartis sur différentes formations : DUT, Licence et Licence Pro, Master et Master Pro.

Thales est engagé depuis plus de 20 ans dans une politique volontariste en faveur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées, et souhaite faire de l’accompagnement des étudiants une priorité, afin de permettre à ces derniers de disposer des meilleures conditions pour accéder à l’emploi de manière durable. La réalisation de cet objectif passe par le développement de conditions de travail adaptées, de stages et de l’apprentissage. Par ailleurs, l’accessibilité numérique ou matérielle aux savoirs est un facteur d’intégration sociale et de réussite. Il est donc important que les étudiants de l’enseignement supérieur puissent en bénéficier.

Mettre à la disposition de tous, quels que soient leurs besoins, leur culture, leur localisation géographique ou leurs aptitudes physiques ou mentales, des ressources en formation est le vecteur indispensable pour permettre la plus grande autonomie possible et, à terme, la réussite du parcours professionnel. Gerard Lefranc, Directeur Mission Insertion chez Thales précise que « depuis 20 ans, Thales a recruté 600 personnes en situation de handicap et accueilli plus de 1400 stagiaires et 120 alternants. Ce sixième accord confirme notre engagement auprès des universités françaises ainsi que notre volonté de soutenir les étudiants dans leurs études longues. »