Thales et l’Université Nice Sophia Antipolis signent un accord en faveur des étudiants handicapés

Thales et l’Université Nice Sophia Antipolis ont signé le 12 décembre un accord de partenariat visant à accompagner les étudiants et futurs étudiants en situation de handicap dans leur accès à l’enseignement supérieur et au monde du travail.

Cet accord, d’une durée de 2 ans renouvelable, s’articule autour de deux volets principaux. Premièrement, une aide financière de Thales pour favoriser l’insertion des personnes en situation de handicap en les accompagnant dans leurs études. Deuxièmement, un volet information, orientation et formation qui permettra, entre autres, l’accueil de stagiaires et d’alternants au sein des établissements du groupe Thales implantés sur la région PACA.

La société est notamment présente dans le bassin d’emploi par le biais de Thales Alenia Space, Thales Underwater Systems et Thales Services, ce qui représente environ 3100 salariés.

Gérard Lefranc, Directeur Mission Insertion chez Thales précise que « depuis 20 ans, la mission Insertion de Thales a permis de recruter 600 personnes en situation de handicap et d’accueillir plus de 1400 stagiaires et 120 alternants. Après les universités de Brest, Grenoble, Toulouse et Pierre et Marie Curie, nous sommes extrêmement heureux de pouvoir soutenir les étudiants de l’Université Nice Sophia-Antipolis dans leurs études longues car cela est un atout pour leur future insertion professionnelle. »

Albert Marouani, Président de l’Université Nice Sophia Antipolis, ajoute « qu’il est de l’essence même de l’Université d’accueillir et de dispenser un savoir de pointe à tous les jeunes sans discrimination d’aucune sorte. L’UNS peut se flatter de mener une politique dynamique et innovante en faveur des étudiants en situation de handicap qui sont une richesse intellectuelle et humaine pour l’ensemble de notre communauté universitaire et qui participent pleinement à notre rayonnement et à notre attractivité. Nous nous réjouissons particulièrement du soutien que Thales va nous apporter dans ce domaine et nous comptons beaucoup sur son appui pour élargir à tous nos partenaires du monde de l’entreprise, notamment du COSE, pour amplifier et renforcer notre politique d’aide aux étudiants handicapés »

Une volonté commune pour l’égalité des chances

Thales est engagé depuis plus de 20 ans dans une politique volontariste en faveur de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Son objectif est de faire alors de l’accompagnement des étudiants une priorité, c’est-à-dire de leur permettre d’étudier dans les meilleures conditions pour accéder à un emploi de manière durable.

La réalisation de cet objectif passe par le développement de conditions de travail adaptées, et l’accueil de stagiaires et d’alternants. Par ailleurs, l’accessibilité numérique ou matérielle aux savoirs est un facteur d’intégration sociale et de réussite. Il est donc important que les étudiants de l’enseignement supérieur puissent en bénéficier.

Mettre à la disposition de tous, quels que soient leurs besoins, leur culture, leur localisation géographique ou leurs aptitudes physiques ou mentales, des ressources en formation est le vecteur indispensable pour permettre la plus grande autonomie possible et, à terme, la réussite du parcours professionnel.

L’Université Nice Sophia Antipolis, via la Cellule d’Accueil des Étudiants Handicapés (CAEH), met en oeuvre un ensemble de dispositifs afin de faciliter le déroulement des études et la réussite des étudiants en situation de handicap au sein de son établissement. La CAEH, créée en 2006, a pour objectif d’accompagner les étudiants, de les orienter, de les conseiller dans l’aménagement de leurs études et examens, au cas par cas. A ce jour, la CAEH aide environ 170 étudiants. Les étudiants peuvent bénéficier notamment d’aides humaines et techniques :

• Pour les études : prise de notes, tutorat, soutien pédagogique, accompagnement, prise en charge des photocopies, aides diverses, …

• Pour les examens : temps majoré, secrétariats, équipements spécialisés, salles individuelles, ordinateur portable,…

Ces actions sont conduites également par la mobilisation de notre « Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS) et les équipes pédagogiques et administratives des composantes concernées en partenariat avec la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Alpes-Maritimes (MDPH 06).

En outre le Service Orientation Observation et Insertion professionnelle (SOOIP) aide les étudiants en situation de handicap, dans leur recherche de stages et d’emplois, facilite la rencontre de professionnels et le développement de partenariats avec les entreprises. Le SOOIP développe également des actions d’informations sur l’obligation d’emploi des personnes handicapées.

La Commission Handicap permet d’améliorer la coordination de ces actions sur les différents sites, et valide les nouveaux projets : actions de sensibilisation au handicap, unités d’enseignement libres pour les étudiants de licences, le diplôme d’université Référent Handicap. La Fondation Unice et des partenaires extérieurs publics et privés, associatifs, locaux et nationaux contribuent régulièrement à l’ensemble de ces actions.