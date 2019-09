TF1 obtient le ” Label Diversité “

PARIS, (AFP) – Le “Label Diversité”, qui a pour vocation de promouvoir la diversité et la prévention des discriminations au sein des entreprises, a été attribué à TF1 par l’Afnor, un organisme certificateur indépendant, a annoncé mercredi la chaîne.”C’est une première dans le secteur des médias français”, a souligné le PDG de TF1, Nonce Paolini.

“On doit refléter la diversité de la société sur tous nos programmes. Mais ça ne suffit pas : c’est une force, il faut la promouvoir, a-t-il ajouté. Les jeunes qui viennent de milieux défavorisés ou les personnes handicapées qui se battent quotidiennement pour dépasser les difficultés ont une énergie formidablement précieuse”.

Selon le PDG, il y a quatre chantiers principaux : l’égalité hommes-femmes, les seniors, le handicap et la diversité ethnique et culturelle.

“On progresse, poursuit-il. Beaucoup de femmes ont des responsabilités importantes à TF1 comme Catherine Nayl, patronne du pôle information, ou Martine Hollinger, présidente de la régie publicitaire. En ce qui concerne la diversité ethnique et culturelle, il suffit de traverser les couloirs pour voir qu’elle est abondamment représentée au sein de l’entreprise”.

Est-ce aussi une manière de répondre aux critiques selon qui TF1 n’aborde la banlieue que sous un jour négatif ? “On a fait de multiples reportages valorisant la banlieue, notamment avec Harry Roselmack”, rétorque Nonce Paolini.

“Je ne crois pas qu’on puisse dire que l’information de TF1 a une représentation de la banlieue négative”, insiste-t-il. “La diversité hommes-femmes ou d’origines à la rédaction est très large et nous garantit d’avoir une relation des faits la plus précise et la plus impartiale possible. Le métissage culturel est indispensable pour pouvoir bien faire notre métier”, ajoute-t-il. “Dans nos fictions, souligne-t-il également, on a des personnes issues de la diversité dans des rôles plus valorisants. Le fait de les cantonner à des seconds rôles ou des personnages négatifs est aujourd’hui complètement dépassé”.