Territoires d’innovation : Lorient Agglomération parmi les lauréats

« Territoires d’innovation » : Le projet Handicap Innovation Territoire de Lorient Agglomération figure parmi les lauréats

Dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir, le Gouvernement a sélectionné en septembre dernier les 24 projets définitivement lauréats de l’appel à projets « Territoires d’innovation » doté de 450 millions d’euros sur 10 ans. L’objectif de cet appel à projets est d’accompagner des territoires ayant élaboré des projets de transformation ambitieux, associant les acteurs publics et privés et la population. Ainsi, les projets sélectionnés permettent d’expérimenter en conditions réelles des actions ou services innovants, avant une possible reproduction à grande échelle.

Parmi ces lauréats figure le projet Handicap Innovation Territoire porté par Lorient Agglomération, en partenariat avec le Centre mutualiste de rééducation et de réadaptation fonctionnelles de Kerpape et ID2Santé. Il devrait entrer en phase opérationnelle dès 2020, avec comme objectif de « faire du handicap un levier d’innovation sociale et technologique au service des citoyens, tout en favorisant l’attractivité économique du territoire ». Fédérant déjà une quarantaine de partenaires (collectivités, institutionnels, académiques, entreprises, startups, associations, etc…), le projet HIT va se concrétiser sur une durée de 8 ans, au travers de nombreuses actions sur le territoire, la création du « CoWork’HIT », centre d’expertise et de ressources sur le handicap, ainsi que par un soutien au développement d’une vingtaine d’entreprises et startups dédiées aux innovations dans le domaine du handicap.

« C’est un projet qui vise à inverser la perception du handicap, considérer qu’il s’agit d’un atout pour notre territoire en termes d’innovation, d’inclusion et d’intégration, explique Norbert Métairie, président de Lorient Agglomération et maire de Lorient. C’est ce que démontrera notre projet HIT, dont l’ambition est de faire de notre territoire une référence nationale en matière d’innovations multiples ».

Les porteurs du projet ont également pour ambition de faire rayonner ces innovations bien au-delà du territoire de Lorient Agglomération, en s’appuyant notamment sur des collaborations avec des partenaires de territoires associés tels que Rennes, Brest mais aussi le Québec. « Nous avons identifié 70 entreprises innovantes dont 21 pourraient d’ores et déjà bénéficier d’une participation de la Caisse des dépôts à une levée de fonds dans le cadre du projet HIT, et cela devrait attirer de nombreux talents à Lorient » comment en ce sens Jean-Paul Departe, ingénieur laboratoire électronique au sein du centre de Kerpape.

Plus d’infos sur : www.lorient-agglo.bzh

En photo : Le Rehab-Lab de Kerpape, destiné à la fabrication d’aides techniques pour les usagers de structures de soins.