TER SNCF, vers l’information voyageurs multimodale, écrite et sonore, en temps réel

Des écrans dernier cri des afficheurs légers, au service de l’information voyageurs

Ecrans d’information en temps réel, les afficheurs légers sont particulièrement adaptés aux petites et moyennes gares et aux gares de type périurbain que sont les points d’arrêt TER. Ils permettent, grâce à une connexion GPRS ou 3G, de connaître en temps réel l’heure des trois prochains départs de trains et autocars TER, leur destination, les arrêts desservis et les retards éventuels.

Cette technologie permet d’allier l’information visuelle et sonore. C’est la solution Acapela VaaS proposée par Acapela Group, expert en solutions vocales, qui a été choisie par TER SNCF pour sonoriser l’information écrite, présente sur les écrans.

La synthèse vocale proposée par Acapela – ou synthèse de la parole à partir d’un texte- est une application qui permet de sonoriser en temps réel n’importe quel texte écrit. Toutes les informations concernant les trains et les cars TER peuvent ainsi être transformées, mot pour mot, en voix pour être diffusées par les écrans. Le processus est totalement automatisé mais le résultat parait très naturel.

A l’écoute, les annonces sont fluides et l’effet mécanique des annonces pré enregistrées disparaît.

D’un point de vue technique, cette solution permet de donner la parole à toutes les applications web. Les écrans se connectent au serveur Acapela VaaS, envoient les informations à vocaliser et le serveur transforme automatiquement le texte en voix. Ce service, disponible 24 heures sur 24 et réalisé en quelques secondes, permet d’être très réactif.

Un partenariat Acapela, TER SNCF et les régions françaises

Durant 18 mois, de début 2008 à mi 2009, TER SNCF en partenariat avec Acapela Group a mené une expérimentation dans 18 régions françaises sur près de 50 écrans.

Dans le cadre de l’engagement de SNCF à adapter tous ses services aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), le projet a également été présenté au conseil consultatif des PMR en mai 2008.

L’information en gare, quelle soit structurelle ou conjoncturelle, est donc garantie en temps réel, pour tous les clients, y compris pour les personnes présentant un handicap visuel ou auditif.

Le projet a connu un vif succès, tant auprès des associations de personnes à mobilité réduite qu’auprès des conseils régionaux. Le déploiement des écrans sonorisés financés par les régions et par SNCF, a débuté dès juillet 2009 et se poursuit actuellement.

Douze régions ont passé commande : Alsace, Bourgogne, Centre, Champagne, Franche Comté, Haute-Normandie, Limousin, Midi Pyrénées, Nord- Pas-de- calais, Pays de la Loire, Picardie et Provence Alpes Côte d’Azur. Cela représente aujourd’hui 538 écrans installés ; d’ici à 2012 on en dénombrera entre 600 et 800.

‘L’adoption de notre synthèse vocale pour améliorer le système d’information voyageur ainsi que la validation de notre offre de synthèse en ligne Acapela VaaS par TER SNCF pour assurer un service fiable et de qualité aux voyageurs déficients visuels est pour nous un signal majeur. Il confirme le positionnement d’Acapela en tant qu’expert historique autant qu’inventeur de solutions proposant de nouveaux usages de la synthèse ‘ souligne Lars-Erik Larsson, CEO d’Acapela Group.

‘Les services d’information voyageurs proposés par TER SNCF ont pour objectif d’accompagner le client avant, pendant et après son déplacement. En dotant les points d’arrêts TER de cette technologie, TER SNCF, avec les régions, fait une nouvelle fois le choix de l’information voyageurs en temps réel et multimodale. La technologie de synthèse vocale Acapela, couplée à la technologie pointue des afficheurs légers, permet de proposer une information écrite et sonore de qualité pour tous ses clients du TER’ souligne Sylvie Bourgeois, Directrice marketing et services de TER SNCF.