Tennis Handisport : les meilleurs joueurs mondiaux s’affrontent pendant 6 jours

Jusqu’au 30 Juin, le 28ème BNP Paribas Open de France réunira une centaine de compétiteurs venus de 16 pays, dont les meilleurs mondiaux du tennis handisport, hommes et femmes. Les joueurs s’affronteront sur 11 courts dont un central, au Stade de la Grenouillère, dans le parc de Sceau, à Antony (Hauts-de-Seine). L’entrée est gratuite.

En début de ce nouveau cycle de 4 ans avant les prochains Jeux aralympiques de Rio, but ultime pour l’ensemble des athlètes, ce tournoi rassemblera les meilleurs athlètes mondiaux déjà en place et des nouveaux espoirs prétendants à la relève.

Chez les dames, nous retrouverons la nouvelle N°1 mondiale Aniek Van Koot, (Hol) suite au règne sans partage de 12 années de Esther Vergeer, et déjà talonnée de près par Sabine Elerbrock (All).

Chez les messieurs, vainqueurs déjà à 3 reprises, le japonais Shingo Kuniéda, N°1 mondial et Champion paralympique opposé, entre autre, à Stéphane Houdet, notre N°1 Français, N°2 mondial.

Chez les joueurs Quads enfin, sont attendus les meilleurs athlètes de la discipline dont le numéro 1 mondial, l’américain David Wagner.

Les meilleurs joueurs du NEC Wheelchair Tennis Tour

1er tournoi de tennis handisport organisé en Europe et promu « Super Serie » par la Fédération Internationale de Tennis (ITF) depuis 2010, le BNP Paribas Open de France est encadré par plus de 80 bénévoles, 50 ramasseurs de balles et pas moins de 40 arbitres et juges de ligne. Les Internationaux de France de tennis handisport attendent cette année près de 100 joueurs du monde entier, dont pour la première fois les 12 meilleurs mondiaux chez les hommes.

Quatre tableaux de simple au programme :