Tennis handisport : 101 joueurs de 17 pays s’affrontent lors du 9ème Toyota Open international de l’Ile de Ré

101 joueurs et joueuses de tennis handisport venus de 17 pays (Australe, Afrique du Sud, Russie, Israël…) s’affrontent du 18 au 22 septembre lors du 9ème Toyota Open international de l’Ile de Ré. Parmi les meilleurs joueurs mondiaux présents, on compte Joachim Gerard (Belgique, n°4 mondial), Nicolas Peifer (France, N°8 mondial, médaillé d’argent en double à Londres en 2012) ou encore Katharina Kruger (n°10 mondiale, Allemagne). Plus de 500 spectateurs sont attendus lors du tournoi. L’entrée est gratuite.

Le Toyota Open international de l’Ile de Ré est un tournoi de catégorie « ITF 2 », comptant pour le classement international et se situant au 3ème rang des tournois français derrière l’Open de France et Roland Garros. Avec la participation de joueurs et joueuses mondiaux du tennis handisport, l’Open international de l’Ile de Ré se déroule chaque année fin septembre et constitue un rendez-vous de haut niveau dans une ambiance conviviale.

Compétition majeure du circuit européen d’automne, le Toyota Open International de l’Ile de Ré est organisé par l’association Ré Handi Tennis, sous l’égide de la Fédération Française Handisport et de L’ITF (International Tennis Fédération). Le Directeur du tournoi, Yann Maître, a été entraîneur de l’équipe de France de tennis handisport de 2003 à 2008. L’ensemble de la compétition est ouverte au grand public et l’entrée est gratuite. Les finales seront retransmises en direct sur Internet.

Pratique :

– Dates : du mercredi 18 au dimanche 22 septembre. Les matchs se déroulent tous les jours à partir de 8h30

– Lieu : Tennis des Pertuis, Avenue d’Antioche à La Couarde sur Mer (Ile de Ré – Charente-Maritime)

– Tirage au sort public le mardi 17 septembre 18h au siège de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré à St Martin

Programme des finales :

Samedi 21 septembre : 11h,finale simple quads – 17h, finales double dames et messieurs

Dimanche 22 : 14h : finale simple dames, 15h : finale simple messieurs – 16h30 : remise des prix

Retransmission télévisée en direct pour les finales :

https://new.livestream.com/accounts/2055171/events/2365363/statuses/29348343