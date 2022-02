Tennis de table et Parkinson : Un partenariat pour lutter contre la maladie

Ecouter article Ecouter article

L’association France Parkinson et la Fédération Française de Tennis de Table s’associent pour améliorer le quotidien et la qualité de vie des patients.

Après avoir constaté, à de nombreuses reprises, les bienfaits de la pratique du tennis de table sur la prévention et l’évolution de la maladie de Parkinson (pratique douce, stimulation des fonctions cognitives, coordination, réflexes…), Gilles Erb, président de la Fédération Française de Tennis de Table, et Didier Robiliard, président de l’association France Parkinson, ont décidé de s’associer afin de mutualiser leurs forces sur cette thématique.

Soutenir les malades et leurs aidants tout en faisant avancer la recherche

Parmi leurs projets pour accompagner et soutenir les personnes qui souffrent des symptômes de la maladie de Parkinson :

– La mise en place d’ateliers Parkinson par les clubs de tennis de table dans toute la France.

– Une communication sur les activités communes auprès des pouvoirs publics et du grand public.

– Des travaux d’évaluation scientifique démontrant les bienfaits des activités de tennis de table dans le parcours d’accompagnement des personnes atteintes de la maladie et de leurs proches aidants.

Des bénéfices pour la santé des personnes atteintes de la maladie de Parkinson

« Je suis très heureux de ce rapprochement entre la FFTT et France Parkinson, a commenté Gilles Erb, président de la FFTT. Ce partenariat nous permet de nourrir notre programme Ping Santé et donne le départ d’une collaboration fructueuse qui conduira nos clubs à proposer un Ping adapté pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. »

Des propos complétés par ceux de Didier Robiliard, président de France Parkinson : « Nous nous réjouissons de pouvoir favoriser, grâce au partenariat avec la FFTT, la pratique d’un sport tel que le tennis de table chez les personnes touchées par la maladie de Parkinson. Depuis plusieurs années il est de plus en plus démontré que l’activité physique et sportive, pratiquée régulièrement, contribue à lutter contre les symptômes moteurs de la maladie et leurs répercussions mais aussi à ralentir l’évolution de la maladie, a-t-il souligné. Elle joue ainsi un rôle essentiel dans sa prise en charge et le parcours de soin des personnes malades. Ajoutons à cela le bénéfice apporté par la pratique d’une activité physique en termes de socialisation pour lutter contre l’isolement que peut engendrer la maladie ».

Pour en savoir plus sur ce rapprochement entre la Fédération Française de Tennis de Table et l’association France Parkinson, rendez-vous ici : https://www.fftt.com/site/actualites/2021-10-06/l-association-france-parkinson-et-fftt-s-unissent