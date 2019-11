Temps libre pour Gilbert Montagné

Le chanteur et secrétaire national au handicap de l’UMP, Gilbert Montagné – ainsi que son comparse, Laurent Petitguillaume -, va être remplacé sur les ondes de RTL d’ici quelques semaines. Un nouveau duo, composé de l’actrice Charlotte Valandrey et de l’animateur belge Jean-Michel Zecca. c’est du moins ce qu’annonce le site de Jean-Marc Morandini. Ce sera la première expérience radio en tant qu’animatrice pour Charlotte Valandrey, connue pour mener un combat rude et courageux face à la maladie (elle est la première personne séropositive en France à avoir subi une transplantation cardiaque). Le programme sera diffusé chaque jour entre 9h30 et 11h30 durant l’été.