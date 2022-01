Témoignages sur le handicap : une série de podcasts dédiée

Ecouter article Ecouter article

Pépin PODCAST, c’est le nom de la série de témoignages audios consacrés au personnes en situation de handicap qui en ont fait une force. Après une saison 1 réussie, les épisodes de la saison 2 sont désormais tous disponibles.

« Voir l’opportunité dans chaque difficulté », telle est la devise de Pépin PODCAST. Après la saison 1, lancée en 2021, la saison 2 de cette série de témoignages audios a vu le jour début octobre 2022 et l’ensemble de ses épisodes sont aujourd’hui en ligne. Ces témoignages sont exclusivement ceux de personnes qui ont été, au cours de leur vie, dans une situation handicapante. Mais elles ont réussi à faire de ces handicaps une force, pour continuer à avancer malgré les difficultés. En effet, tous les invités ont décidé de se battre chaque instant dans un quotidien bouleversé par une maladie, un accident, un handicap ou une épreuve qui a chamboulé leur vie. Pépin a donc pour mission de mettre en avant ces héros du quotidien. C’est l’humain qui est au cœur du projet car les témoignages sont des exemples de résilience et de combativité. L’autre objectif est d’inspirer les personnes en situation de handicap pour qu’elles en tirent des enseignements. Actuellement, l’intégralité des épisodes de la saison 2 sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, Amazon music ou encore Castbox.

Des témoignages intenses et variés

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces témoignages sont intéressants et variés. Parmi les différents témoignages sur le handicap que vous pourrez découvrir sur le blog, celui de Diane. Cette jeune fille pétillante de 30 ans est atteinte d’une maladie auto-immune rare qui touche la peau et les muscles : la dermatomyosite. Malgré le handicap musculaire que lui provoque sa pathologie, elle a traversé l’Alsace lors d’un périple de 1000 km à pied et à vélo. Autre exemple de témoignage, celui de Mélanie. Cette dernière est maman de 2 enfants, dont un petit garçon de 6 ans atteint du syndrome de Williams-Beuren, une maladie génétique rare. Malgré cela, Mélanie a rapidement mis son expérience du monde du handicap au service des autres en créant le projet AndyCapt’ain. Il s’agit d’un site internet et d’une application qui permettent de faciliter la vie des parents d’enfants porteurs de handicap à travers différents outils.

Pauline Elharar, une créatrice impliquée

Cette belle initiative de plateforme de témoignages sur le handicap, nous la devons à Pauline Elharar. Cette jeune femme de 30 ans vit en France, à Toulouse, où elle travaille à temps plein en tant qu’orthoprothésiste. Curieuse depuis toujours des parcours de vies atypiques et passionnée de podcasts depuis plusieurs années, il lui a fallu un déclic pour lancer Pépin podcast. Elle déclare : « Il a fallu que mon papa tombe malade d’une maladie rare : la dermatomyosite, pour avoir l’audace de me lancer ». C’est donc en novembre 2020 qu’elle a décidé de mettre à profit sa passion du podcast pour faire ce qu’elle aime le plus au monde : partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. Le but de Pauline est de reconnecter les individus les uns avec les autres, en développant l’empathie de tous et en promouvant l’inclusion. Constatant la montée en puissance du podcast dans notre société actuelle et la rareté de la thématique du handicap dans cette univers, Pauline n’a pas hésité.

Pour écouter les podcasts, rendez-vous ici : https://podcast.ausha.co/pepin

Tom VIGNALS