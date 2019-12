Téléthon: l’AFM inaugure un centre de production de médicaments

PARIS (AFP) – L’Association française contre les myopathies (AFM), organisatrice du Téléthon, va inaugurer mardi à Evry (Essonne) le plus grand centre de production de médicaments de thérapie génique au monde, qui doit permettre d’accélérer les essais de ces produits chez l’homme. Représentant un investissement total de 28 millions d’euros –assuré par la region Ile-de-France, le conseil général de l’Essonne, le Génopôle d’Evry et l’AFM, grâce aux dons du Téléthon–, Généthon Bioprod devrait commencer à produire des “vecteurs-médicaments” destinés à traiter des maladies rares dès fin 2011. Ces vecteurs permettent de “transporter” jusqu’à la cellule malade le “gène-médicament” qui doit la traiter, selon le site internet de l’AFM.

Le budget annuel de fonctionnement (8 millions d’euros) de Généthon Bioprod sera assumé en intégralité par l’AFM, grâce aux dons du Téléthon, dont la 24e édition se déroulera cette année vendredi et samedi.

Le Téléthon avait été vertement mis en cause il y a un an par l’homme d’affaires et président du Sidaction Pierre Bergé, qui l’avait accusé de “parasiter la générosité des Français”.

Une vingtaine de grands noms de la recherche ont récemment lancé une pétition en faveur de l’AFM.

Selon l’association, la collecte 2009 a rapporté près de 95,2 millions d’euros, en baisse de 10% sur un an. En décembre 2009, le 23e Téléthon avait enregistré 90,1 millions d’euros de promesses de dons.

