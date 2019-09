Téléthon: 81 millions d’euros de promesses de dons

Un peu plus de 81 millions d’euros de dons ont été promis au 26e Téléthon selon le décompte final transmis par l’Association française contre les myopathies vers 2H30, soit un montant en baisse par rapport à l’an dernier. En 2011, le Téléthon avait permis de récolter 94 millions d’euros au total, dont 86 millions à la fin de l’émission en direct, en hausse par rapport à 2010. Sur ce total, 60,6 millions avaient été dédiés à la recherche et au développement de thérapeutiques, selon la même source. Face à la baisse sensible des dons observée depuis le début de ce 26e Téléthon, l’AFM avait lancé samedi matin un appel à la générosité des Français, afin de les mobiliser malgré le contexte économique difficile. “Ce Téléthon restera celui de tous les défis : le défi des donateurs et des bénévoles face à la crise, le défi des chercheurs et des familles face à la maladie… ensemble, nous les avons relevés avec détermination et audace tous unis par la même volonté : vaincre !”, écrit l’AFM dans son communiqué final. Le Téléthon, destiné à rassembler des dons pour financer la recherche sur les maladies génétiques rares, s’est achevé vers minuit au terme de 30 heures d’animations diverses.



Le Téléthon mobilise partout en France 5 millions de personnes pour près de 20.000 manifestations. Le Téléthon 2012 ne sarrête pas cette nuit. “Dès demain, nous appelons tous ceux qui le peuvent et qui ne lont pas encore fait à rejoindre ce grand mouvement pour amplifier ce résultat dont nous pouvons tous être fiers”, a déclaré Laurence Tiennot-Herment, présidente de l’AFM Téléthon.

“Il y a 25 ans, nous avons fait un rêve et, alors que ce rêve devient réalité, nous savons que nous le devons à cette France audacieuse et solidaire qui est le socle de notre combat et le moteur de nos futures victoires.” Pour faire des dons: le 3637 par téléphone ou http://www.afm-telethon.fr/ sur internet.

(AFP)