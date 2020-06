Téléthon 2012: Dubosc parrain et Hallyday pour la première fois

Pour la première fois depuis la création du Téléthon, Johnny Hallyday participera à l’édition 2012 des 7 et 8 décembre prochain, dont le parrain est l’humoriste Franck Dubosc.

France Télévisions mobilisera une nouvelle fois ses antennes et animateurs pour ce week-end de solidarité contre les maladies génétiques rares. Aux cotés du parrain 2012 et de Sophie Davant en maîtresse de cérémonie, la petite Léa, 10 ans, sera l’ambassadrice des familles frappées par la maladie et portera le message de cette nouvelle édition : “Oser vaincre”.

Renouvelant son engagement avec l’AFM (Association française contre les myopathies), les chaînes du groupe France Télévisions (France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô) vont, sans interruption, se relayer pendant 30 heures pour sensibiliser les téléspectateurs et rendre compte à travers de nombreux duplex de la mobilisation partout en France.

“Oser vaincre, c’est retirer l’étiquette “incurable” de nos maladies rares. Nous sommes entrés dans l’ère des essais sur l’homme et de la production des premiers médicaments”, a souligné Laurence Tiennot-Herment, Présidente de l’AFM-Téléthon, lors de la présentation mercredi matin de l’édition 2012. Franck Dubosc, qui invitera d’autres humoristes et artistes, a promis que “ça ne sera pas triste” et “qu’il fera tout pour que les dons augmentent”.

“Je me battrai pour que la collecte soit bonne car je sais que l’argent confié au Téléthon est très utile”, a-t-il ajouté. “C’est l’occasion de mobiliser le pays autour du +Vivre ensemble+, le but d’une télévision publique”, a souligné Rémy Pflimlin, président de France Télévisions. Selon l’AFM, la collecte finale de l’année précédente a rapporté 94.091.902 euros, alors que le compteur affichait quelques 86 millions d’euros de promesses de dons en fin de Téléthon.

Photo DR