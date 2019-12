Téléthon 2011: collecte en hausse à plus de 94 millions d’euros

C’est plus que les quelque 86 millions d’euros de promesses de dons enregistrées à la fin de ce grand marathon caritatif télévisé, le 3 décembre dernier. Avec 94.091.902 euros, le compteur final “nous conforte dans notre volonté d’aller plus loin, plus vite pour les malades”, a déclaré Laurence Tiennot-Herment, présidente de l’AFM, jeudi dans un communiqué. Pour Mme Tiennot-Herment, “une nouvelle ère commence maintenant. Celle de la mise au point des traitements”. “Les années qui viennent seront celles de l’accumulation des preuves de concept, de traitements et même de guérisons pour de plus en plus de maladies”, a-t-elle poursuivi. “Le mouvement est enclenché et ne doit surtout pas s’arrêter”, a ajouté la présidente de l’AFM.