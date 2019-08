Téléthon 2010 : plus de 84 millions d’euros de promesses de dons

PARIS, (AFP) – Le 24e Téléthon, grand marathon caritatif lancé vendredi, s’est achevé dans la nuit de samedi à dimanche avec un total de 84 076 371 euros de promesses de dons au compteur, en baisse par rapport à 2009 (90 107 555 d’euros au compteur), selon l’Association française contre les myopathies (AFM).

Au terme de la soirée retransmise sur France 2, la présidente de l’AFM, Laurence Tiennot-Herment, a salué « un beau chiffre avec un contexte météo qui n’était pas favorable et un contexte économique non plus ». Elle a rappelé que le compteur restait ouvert « toute la semaine » pour les promesses de dons, qui peuvent s’effectuer par téléphone au 36 37 ou sur le site www.telethon.fr.

En 2009, sur fond d’une polémique lancée par l’homme d’affaires et président du Sidaction Pierre Bergé, qui avait accusé la manifestation de « parasiter la générosité des Français », le Téléthon avait amassé au final, selon le bilan définitif établi plusieurs mois après, 95,2 millions d’euros pour le financement de la recherche sur les maladies génétiques rares. Une baisse de 10% par rapport à 2008 (104,9 millions d’euros). Au compteur aussi en 2009, la baisse apparaissait déjà en décembre, à l’issue du Téléthon à la télévision publique, avec 90.107.555 d’euros de promesses de dons (95.200.125 d’euros en 2008).