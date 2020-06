Téléphones adaptés : toujours plus d’innovations

L’opérateur téléphonique Orange a lancé un nouveau concept de boutique en plein centre-ville de Lyon. L’occasion pour les personnes handicapées de découvrir les mobiles adaptés disponibles sur le marché et les innovations en matière d’assistance vocale. Pour les déficients visuels notamment, le téléphone portable est devenu un outil indispensable au quotidien.

400 mètres carrés accessibles au public, un « bar des services » pour conseiller les clients, des écrans tactiles permettant de découvrir la fiche technique du mobile… L’opérateur téléphonique Orange a présenté fin 2010 un nouveau type de boutique se voulant à la fois moderne, innovant et accessible grâce à un ascenseur. « C’est une première en France comme en Europe », s’est réjouie Delphine Ernotte, directrice exécutive adjointe d’Orange France. Et c’est dans la deuxième agglomération de France que l’entreprise a souhaité expérimenter ce concept. « Lyon s’impose comme une terre d’inauguration pour Orange. C’est ici que nous avons notamment lancé « Télé Orange » en 2003 ».

Menu parlant et présentation vocale du numéro

Au-delà de l’opération communication, cette inauguration a permis de rassembler plusieurs personnes en situation de handicap à la recherche de téléphones adaptés à leurs besoins. C’est le cas de Régis, déficient visuel, à l’affût des nouvelles technologies. Equipé du même téléphone depuis environ cinq ans, il utilise un logiciel d’assistance vocale qui lui permet de bénéficier d’un menu parlant et d’une présentation du numéro à chaque appel.

En plus des fonctions basiques du téléphone, Régis souligne qu’aujourd’hui son portable lui permet d’effectuer plusieurs tâches de la vie courante qu’il ne pourrait pas réaliser sans lui. « Grâce à l’assistante vocale proposée par les différents opérateurs, mon téléphone devient un gadget indispensable, » lance-t-il. « Il me permet, par exemple, d’avoir un agenda ou de prendre des « notes » avec la fonction magnétophone. »

Des logiciels gratuits

Le dernier logiciel présent sur le marché propose une personnalisation des commandes et du texte affiché sur le mobile grâce à la modification des couleurs et de la taille des caractères. Il permet également la vocalisation du niveau de réception et de charge de la batterie, de la date et de l’heure, des messages en saisie et en lecture et du répertoire. Par ailleurs, de nouvelles fonctions telles que la vocalisation de l’appareil photo et l’envoi de MMS sont aussi disponibles. « Il n’existe pas de tarifs spéciaux pour les personnes handicapées, » explique un conseiller. « Elles peuvent choisir n’importe quel téléphone tant que celui-ci est compatible avec le logiciel d’assistance vocale qui est gratuit et installé en boutique ».

Certains téléphones portables ne requièrent pas de logiciel particulier. Ainsi, Régis avoue être séduit par l’Iphone. « J’étais assez réticent aux écrans tactiles car leur utilisation me semblait complexe, voire impossible, pour un déficient visuel, explique-t-il. Au final, Apple a su relever le défi. Web, boussole, réveil, météo… tout devient accessible ».