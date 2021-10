Téléphone et personnes sourdes : Vers une meilleure accessibilité

Ecouter article Ecouter article





Le téléphone universel va-t-il voir le jour en France ? Une mission a en tout cas été lancée pour rendre le téléphone plus accessible aux personnes sourdes.

Mettre en place une solution universelle d’accessibilité téléphonique adaptée aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques : c’est l’objectif de la mission de préfiguration lancée par Amélie de Montchalin, ministre de la transformation et de la fonction publiques, Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées et Cédric O, secrétaire d’État chargé de la transition numérique et des communications électroniques.

En effet, prendre son téléphone pour passer un appel, geste anodin pour la grande majorité des Français, revêt une grande complexité pour les personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques qui doivent recourir à des solutions spécifiques basées par exemple sur l’interprétariat visuel en langue des signes ou sur l’écriture tactile en braille.

Une concertation avec les associations et les opérateurs

Face à cette situation, le Gouvernement a initié une concertation avec les associations représentant les personnes handicapées et les différentes parties prenantes, opérateurs de communications électroniques, grandes entreprises et services publics. En application des obligations de l‘article 105 de la loi pour une République numérique, ces derniers ont ainsi mis en place des solutions d’accessibilité téléphonique diverses. En découlent une offre hétérogène et fragmentée, ainsi qu’une forte complexité d’utilisation pour les usagers qui doivent chercher, pour chaque destinataire de leurs appels, la solution adaptée. La situation des personnes sourdaveugles et des personnes aphasiques se révèle particulièrement problématique.

Afin de préciser les modalités pratiques d’une solution universelle et unifiée, le Gouvernement confie aujourd’hui une mission de préfiguration à Jérémie Boroy, président du Conseil national consultatif pour les personnes handicapées (CNCPH), et Anthony Colombani, directeur responsabilité sociale des entreprises (RSE), affaires publiques et communication de Bouygues Telecom, en lien avec l’ensemble des acteurs concernés par ce sujet et en s’appuyant sur les services de l’État compétents.

Cette mission devra déterminer le cadre juridique d’une telle solution d’accessibilité, définir un modèle permettant de préserver la dynamique concurrentielle du marché des fournisseurs de solutions d’accessibilité téléphonique et, enfin, évaluer le coût du développement et de l’utilisation du dispositif retenu, en définissant un modèle de financement acceptable par tous. La mission devra également travailler sur l’intégration à cette démarche d’unification des solutions adaptées aux personnes sourdaveugles et aphasiques.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://handicap.gouv.fr/le-gouvernement-lance-une-mission-de-prefiguration-afin-de-mettre-en-place-une-solution-universelle