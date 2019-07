Teleperformance France poursuit son engagement en faveur de l’intégration des personnes handicapées

«Signataire de la Charte de la Diversité, Teleperformance France pilote sa démarche de développement durable au plus haut niveau de l’entreprise. Depuis plusieurs années, nous mettons en oeuvre et partageons une politique de gestion des ressources humaines centrée sur l’égalité des chances et la valorisation des compétences explique Philippe Lemauff, Directeur des Ressources Humaines de Teleperformance France. « A travers notre programme dédié Handi-Teleperf, nous oeuvrons tous ensemble pour que le handicap ne soit pas un frein à une insertion professionnelle. Cela passe par un accompagnement quotidien, des aménagements des postes de travail, mais aussi une vraie politique interne de sensibilisation pour que les différences et les particularités de chacun soient autant d’atouts pour travailler encore mieux ensemble ».

Signataire de la Charte de la Diversité, Teleperformance France s’engage pour la 3e année consécutive dans la Semaine Nationale pour l’Emploi des Personnes Handicapées. Cette implication s’intègre dans le programme Handi-Teleperf TM développé par le numéro un des services clients à distance qui, cette année, participe à cette mobilisation nationale par un ensemble d’actions organisées dans ses centres de contact régionaux : mises en situation, création d’une sculpture collective, un grand quizz ainsi qu’une démarche collective proposée autour du « Pacte Citoyen travailler ensemble » de l’ADAPT, l’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées.

Associée à ce programme dont le but est d’apprendre à toujours mieux travailler ensemble, une initiative à forte valeur d’exemple sera également mise en place dès janvier 2010 puisqu’un correspondant dans chaque bassin d’emploi consacrera 25% de son temps pour faciliter l’intégration des collaborateurs handicapés dans l’entreprise. Teleperformance France a ainsi signé, en novembre 2006, un accord avec toutes les organisations syndicales définissant 3 axes prioritaires de travail : le plan d’embauche en milieu ordinaire, le plan d’insertion et de formation et le plan de maintien dans l’entreprise avec la prévention des risques d’inadaptation. De plus, à partir de fin janvier 2010, un correspondant spécifiquement dédié aux personnes souffrant d’un handicap sera nommé, dans chacun des centres de Teleperformance France, et consacrera 25% de son temps de travail à la question des travailleurs handicapés.

Des actions et des ateliers pour mobiliser et sensibiliser tous les collaborateurs

Les collaborateurs de Teleperformance France cette année, seront à nouveau sensibilisés à la question du handicap par le biais d’actions et d’ateliers complémentaires :

– Des mises en situation : l’association Ludem, en collaboration avec Teleperformance France, propose aux collaborateurs de l’entreprise de se mettre en situation de handicap afin de prendre conscience de certaines des difficultés vécues quotidiennement par les personnes

en situation de handicap. Chaque atelier – cécité et surdité – est organisé selon le schéma suivant : mise en situation, échange et remise d’un document pédagogique.

– Création d’une sculpture collective : en partenariat avec Créative Handicap, les collaborateurs des centres de contact régionaux de Teleperformance France participants seront amenés à créer une oeuvre collective réalisée sous la direction d’un trio d’artistes handicapés et valides. Chaque salarié sculptera un objet en terre et au fur à mesure, une oeuvre unique sera constituée. Une opportunité d’échanger avec les artistes handicapés et de créer une oeuvre représentant l’ensemble des collaborateurs.

– Conférence / Débat : Les collaborateurs sont également invités à participer à une conférence interactive sur le thème du handicap.

– Signature du pacte citoyen « travailler ensemble » de l’ADAPT : un Pacte Citoyen « Travailler Ensemble » est lancé par l’ADAPT à l’occasion de la Semaine Nationale pour l’Emploi des Personnes Handicapées ; ce pacte sera soumis prochainement aux collaborateurs de Teleperformance France pour signature. Pour l’ADAPT et Teleperformance France, signer le Pacte Citoyen, c’est contribuer à changer les regards et les pratiques à l’égard du handicap, participer à une meilleure insertion des personnes handicapées dans l’entreprise.

– Le grand quizz : un quizz sera également proposé aux collaborateurs de Teleperformance France pour tester leurs connaissances sur le handicap. Ils pourront ainsi découvrir s’ils ont le profil « peut mieux faire » ou « handi-capable ».