TEKNIK : Le concours prime une initiative collégienne sur le handicap

Dans le cadre du Défi National TEKNIK, des collégiens ont conçu un projet pour les personnes déficientes visuelles et ont été primés.

« Faire changer les regards sur les métiers industriels et techniques » : Tel est l’objectif du Défi national TEKNIK, qui a mis en valeur, le 6 juin dernier, 11 projets sélectionnés parmi les quelques 10 000 projets TEKNIK créés cette année dans les collèges et les lycées de France.

Travaillant en équipe avec leurs enseignants, les élèves ont ainsi planché pour proposer des « perspectives concrètes d’insertion professionnelle et d’inclusion sociale et citoyenne » à travers leurs projets. Les 11 équipes ont présenté leur création dans une exposition permettant l’échange direct avec le public, puis les 6 équipes les mieux notées ont ensuite défendu leur projet face à un jury de professionnels des entreprises partenaires de TEKNIK.

À noter que l’équipe qui a remporté le premier prix du concours vise à améliorer le quotidien de personnes en situation de handicap : il s’agit de « Handicom ». Porté par Arnaud, Juliette, David, Kilian, Noélia, Olivier et Nathan, élèves du collège Montesquieu, de l’Académie de Toulouse, le projet Handicom propose un nouveau moyen d’accompagner les personnes non-ou mal-voyantes grâce un drone à commande vocale spécifiquement dédié.

Pour en savoir plus : http://teknik.fondationface.org/